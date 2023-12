Elon Musk palasi perusasiaan: Marsissa pitäisi olla kaupunkeja

Miljardööri Elon Muskin mukaan ihmiskunnalla pitäisi olla tukikohta Kuussa ja kaupunkeja Marsissa. Hän ottaa elämäntehtävänään pitämänsä asian jälleen puheeksi omistamassaan viestipalvelu X:ssä.

Kannanotollaan Musk viittaa siihen, että ihmisen ensimmäisestä lennosta lentokoneella tuli juuri kuluneeksi 120 vuotta.

– Ensimmäisestä lennosta [1903] kuuhun laskeutumiseen [1969] on vain 66 vuotta, mutta nyt on kulunut puoli vuosisataa viimeisestä kuuhun laskeutumisesta, Musk huomauttaa.

Hänen mukaansa tämä ei voi olla sivilisaatiomme suurimmaksi jäävä hetki.

Siksi Musk ihmettelee, miksi ihmiskunta ei ole viime vuosikymmenien aikana onnistunut laajentamaan toimintaansa avaruudessa nykyistä enempää.

Only 66 years from first flight to landing on the moon, but now half a century has passed since the last moon landing.

That cannot be our high water mark as a civilization.

Humanity should have a moon base, cities on Mars and be out there among the stars! https://t.co/Ukx1ZcIE5U

— Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2023