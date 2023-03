Elon Musk lupaa Twitterin käytäntöön pian suuren muutoksen

Twitterin omistaja Elon Musk lupaa tulevien viikkojen aikana merkittäviä muutoksia palvelun käytäntöihin.

Hänen mukaansa jatkossa Twitter tulee priorisoimaan keskusteluketjujen vastaukset niin, että ensimmäisenä käyttäjälle näkyvät niiden tilien vastaukset, joita hän seuraa. Toiseksi näkyvät vahvistettujen tilien vastaukset ja vasta sen jälkeen vahvistamattomien tilien vastaukset.

Vahvistettu tili on Twitterissä nykyään maksullinen palvelu, jonka kuka tahansa voi ottaa käyttöönsä kuukausi- tai vuosimaksua vastaan.

Pidempien tviittien ja paremman näkyvyyden lisäksi vahvistettuja tilejä on Muskin mukaan tuhatkertaisesti vaikeampi käyttää trollaamiseen tai bottitilien luomiseen.

– Vanhassa sanonnassa on suuri viisaus: Saat sen, mistä maksat, Musk tviittaa.

In the coming weeks, Twitter will prioritize replies by:

1. People you follow

2. Verified accounts

3. Unverified accounts

Verified accounts are 1000X harder to game by bot & troll armies.

There is great wisdom to the old saying: “You get what you pay for.”

— Elon Musk (@elonmusk) March 18, 2023