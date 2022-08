Elokuussa poikkeuksellinen tilanne työnhaussa

Suomalaisten aktiivisuus työmarkkinoilla on elokuussa kasvanut yhtäkkisesti, Oikotie kertoo tiedotteessa.

Oikotie Työpaikat -palvelussa on ollut elokuussa kävijöitä 23 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime elokuussa. Palvelun kautta on nyt elokuussa haettu töitä viikoittain keskimäärin 19 prosenttia useammin vuodentakaiseen verrattuna.

Yhtäkkinen tilanne johtunee ainakin osittain siitä, että työpaikan saaminen on Suomessa nyt poikkeuksellisen helppoa. Tilastokeskuksen mukaan nuorten eli 15–24-vuotiaiden työttömyysaste on laskenut noin 10 prosenttiin. Palkat olivat kesäkuussa keskimäärin 6 prosenttia isompia kuin vuosi aiemmin. Työmarkkinoiden suurin ongelma on työvoimapula.

Pahimmasta työvoimapulasta kärsivien ammattien koko kärkikymmenikkö on hoiva- ja terveysalaa. Eniten pulaa on lähihoitajista, sairaanhoitajista ja terveydenhoitajista sekä sosiaalityön erityisasiantuntijoista.

Oikotien mukaan suomalaisten into vapaita työpaikkoja kohtaan ennakoi myönteistä Suomen työllisyydelle. Tilastokeskuksen mukaan heinäkuun jälkeen Suomessa on työssäkäyviä 50 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä on 12 000 vähemmän.

Myös varttuneempien työssäkäyvien työllisyys on kohentunut jatkuvasti, kun katsotaan pidempää aikaväliä. Tilastokeskuksen mukaan 55–64-vuotiaiden työvoimaosuus on kasvanut vuodesta 2009 noin 15 prosenttiyksikköä.

Oikotien Työpaikat-palvelussa erityisen paljon työnhakijoita kerääviin aloihin lukeutuvat tällä hetkellä muun muassa henkilöstöhallinto, pankki- ja rahoitusala, markkinointi sekä kulttuuri- ja humanistinen ala.

Ammattibarometri listaa työvoimapula-ammattien lisäksi myös ylitarjonta-ammatit. Ylitarjontaa on Suomessa etenkin toimistotyöntekijöistä ja yleissihteereistä.

Muita selkeitä ylitarjonta-ammatteja ovat toimittajat, graafiset ja multimediasuunnittelijat, matkatoimistovirkailijat sekä vaatturit ja pukuompelijat. Sote-alan lisäksi koronapandemia rokotti voimakkaasti matkailu- ja ravintola-alaa. Koronakriisin hellitettyä alan ammattilaisten ylitarjonta on muuttunut nopeasti työvoimapulaksi.