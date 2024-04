Elinkeinoelämän mukaan Euroopan on vastattava kilpailukyvyn haasteeseen

Euroopan on herättävä kilpailukykyhaasteeseen, Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) katsoo tuoreissa vaalitavoitteissaan.

Vihreän talouden kilpailukyky, sisämarkkinoiden pelastaminen sekä turvallisuuden vahvistaminen tulee EK:n vaalitavoitteiden mukaan nostaa EU:n prioriteeteiksi seuraavalla viisivuotiskaudella. Ukrainan tuen jatkuminen on sekä Euroopan että Suomen ehdoton etu.

EK katsoo, että tulevalla vaalikaudella ratkaistaan EU:n talouden suunta – otammeko kilpailukykyhaasteen tosissamme vai näivetymmekö.

– Kilpailukyvyn varassa ratkeaa myös Euroopan kyky vastata ympäristön, turvallisuuden ja kansalaisten hyvinvoinnin tarpeisiin, korostaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies tiedotteessa.

– Meillä Suomessa on jo vuosia sitten lyönyt läpi ajatus siitä, että kunnianhimoiset ilmastotavoitteet voivat toimia kestävän kasvun ajureina ja synnyttää innovaatioita, työtä ja hyvinvointia. On siis myös ympäristön etu, että kestävästi toimivat yritykset pärjäävät ja niiden kilpailukyky vahvistuu. Nyt on syytä vaikuttaa sen puolesta, että sama ajattelutapa saataisiin EU-politiikan johtoajatukseksi, Häkämies jatkaa.

Valtiontukisääntöjä on lievennetty viime vuosina. Eurooppa, Yhdysvallat ja Kiina kisaavat teknologiakilpailussa, jossa valtiot ovat ottaneet vahvaa roolia tukipolitiikalla. Euroopassa erityisesti Saksa ja Ranska tukevat massiivisesti miljardeilla euroilla maihinsa kohdistuvia investointeja.

Suomi ei tässä kilpailussa näillä säännöillä EK:n mielestä pärjää. Siksi EK on esittänyt EU:lle yhteistä rahastoa, jolla edistettäisiin parhaita teknologioita reilun innovaatiokilpailun säännöillä.

– Uskomme, että kilpailuttamalla parhaat teknologiat vahvistetaan Euroopan kilpailukykyä ja vastataan siten globaaliin kilpailuun. Suomalaiset yritykset pärjäisivät tässä kilpailussa, Häkämies arvioi.