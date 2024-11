Elinkeinoelämä palkkavaateista: Haikaillaan todella kauas menneeseen maailmaan

– Jos tavoitteena on maan talouden kuntoon laittaminen, velkaantumisen katkaisu, ikääntymisestä syntyneistä menoista huolehtiminen sekä lisäsatsaukset puolustukseen, meillä on todella mittava urakka edessä, totesi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toimitusjohtaja Jyri Häkämies keskiviikkona EK:n syysseminaarissa.

Häkämies muistutti, että globaali talous ottaa iskuja ja geopolitiikka on tullut takaisin.

– Kun rajojen ulkopuolelta ei paljon apuja ole odotettavissa, pitäisi keskittyä niihin asioihin, mihin me suomalaiset pystymme vaikuttamaan eli omiin asioihin.

– Hakaniemen ehdotus 10 prosentin palkankorotuksista ei edusta sitä linjaa, että keskitytään omien asioitten hoitamiseen. Taloudessa on viimeisen 17 vuoden ajan ollut olemattoman kasvun aikaa. Ruotsi toipui finanssikriisistä muutamassa vuodessa ja meillä toipuminen on edelleen kesken, Häkämies viittasi SAK:n keskiviikkona ilmaisemaan palkkavaatimukseen.

Häkämies kehotti kääntämään katseet Ruotsiin talouden ja työllisyyden hoidossa. Häkämies muistutti, että Ruotsissa on ollut vuosikymmeniä käytössä vientivetoinen palkkamalli, jolla on pitkäjänteisesti luotu edellytykset järkevälle työllisyyspolitiikalle. Myös Ruotsin korkeammalla tasolla ollut maahanmuutto on selittänyt talouskasvua.

Myös seminaarin avannut EK:n hallituksen väistyvä puheenjohtaja Harri Broman kommentoi SAK:n palkkavaatimuksia puheenvuorossaan.

– En voi välttyä ajatukselta, että haikaillaan todella kauas menneeseen maailmaan. Vaikka avaus oli varsin raflaava ja ei ehkä ole sattumaa, että se tuli tänään muutamaa tuntia ennen EK:n edustajiston syyskokousta, niin uskon ja toivon että tässäkin kohtaa päästään hyvään lopputulokseen, Broman tiivisti.