Elina Valtonen Ylelle: USA:n kauppapolitiikka tuskin muuttuu

Yhdysvaltojen kauppapolitiikka tulee tuskin muuttumaan tuoreimpienkaan käänteiden myötä, ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) arvioi Ylen Ykkösaamussa lauantaina. Yhdysvaltojen korkein oikeus linjasi perjantaina valtaosan presidentti Donald Trumpin viime vuonna asettamista tulleista olevan perustuslain vastaisia. Valtosen mukaan päätös on osoitus yhdysvaltalaisen oikeusvaltion toimivuudesta, mutta suureen muutokseen Trumpin kauppapolitiikassa hän ei usko.

– En usko, että tämä jäisi viimeiseksi tavaksi Yhdysvaltojen presidentille, joka on päättänyt käyttää tulliasetta osana neuvotteluja mutta myös heidän finanssipolitiikan viritystään, Valtonen sanoi.

Trump ilmoitti vain tunteja korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen määränneensä Yhdysvaltoihin uuden kymmenen prosentin maailmanlaajuisen tuontitullin. Tilanne ei juurikaan eroa entisestä, Valtonen totesi. Suomalaisyrityksillä on ministerin mukaan yhä mahdollisuuksia Yhdysvaltojen markkinoilla, lähikuukausien- ja vuosien tullipäätöksistä riippumatta.

Valtonen kommentoi Ylelle myös Suomen osallistumista tarkkailijana Trumpin rauhanneuvoston torstaiseen kokoukseen. Ulkoministeri luonnehti osallistumista ”johdonmukaiseksi”. Suomi ei Valtosen mukaan toistaiseksi ole liittymässä rauhanneuvoston jäseneksi, vaan koordinoi asiaa yhdessä muiden EU-maiden kanssa.

Suomea edusti kokouksessa tarkkailijan ominaisuudessa Yhdysvaltojen-suurlähettiläs Leena-Kaisa Mikkola. Kokouksen agendalla oli etenkin Gazan rauhanprosessi, ja tästäkin syystä Suomen läsnäolo kokouksessa oli tärkeää, Valtonen perusteli Ylellä.

Trumpin toinen kausi on tähän mennessä ollut sekä kauppa- että turvallisuuspoliittisesti ”poikkeuksellinen”, Valtonen kuvaili.

– Uskon, että tämä tulee jatkumaan tällaisena. Mutta olemme kaikki vuoden aikana oppineet olemaan säikähtämättä ihan pienestä ja keskittymään niihin asioihin joihin voimme itse vaikuttaa.