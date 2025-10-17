Verkkouutiset

Venäjän ilmaiskun tuhoja etulinjan kaupungissa Kostjantynivkassa Donetskin alueella 12. lokakuuta. AFP / LEHTIKUVA / OLEG PETRASIUK

Elina Valtonen: Venäjä ei ole kiinnostunut rauhasta

  • Julkaistu 17.10.2025 | 15:38
  • Päivitetty 17.10.2025 | 15:38
  • EU
EU:n ulkoministerit keskustelevat hyökkäyssodasta sekä Lähi-idän tilanteen kehityksestä.
EU:n ulkoministerit tapaavat 20. lokakuuta ulkoasiainneuvoston kokouksessa Luxemburgissa. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri Elina Valtonen.

Ulkoministerit keskustelevat kokouksessa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa.

– Venäjän jatkuvat iskut siviilikohteisiin Ukrainassa osoittavat, että se ei ole kiinnostunut rauhasta. EU vastaa Venäjän jatkuvaan aggressioon päättäväisesti. On tärkeää edistää Venäjän pysäytettyjen varojen hyödyntämistä koskevia järjestelyjä Ukrainan tukemiseksi, sanoo ulkoministeri Valtonen tiedotteessa.

Ulkoministerien kokouksessa keskustellaan myös Lähi-idän tilanteen kehityksestä.

– Sopimus Gazan sodan päättämisestä, panttivankien vapautus sekä lisääntyvä humanitaarinen apu ovat merkittäviä edistysaskelia. Pysyvä rauha edellyttää kuitenkin osapuolten sitoutumista, kansainvälistä tukea sekä Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin muidenkin kysymysten ratkaisua, kuten Hamasin aseistariisunnan ja siirtokuntarakentamisen pysäyttämisen, Valtonen toteaa.

Ulkoministerit keskustelevat myös EU:n suhteista indopasifisen alueen kanssa. Ulkoasiainneuvoston yhteydessä järjestetään ministerikokous alueiden välisestä turvallisuudesta ja yhteyspolitiikasta. Ministerikokoukseen osallistuvat myös itäisen kumppanuuden, Mustanmeren ja Keski-Aasian maat.

