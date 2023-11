Elina Valtonen: Ukrainalle sota on vapaustaistelu

Kokoomuksen presidenttiehdokas Alexander Stubb on haastatellut ulkoministeri Elina Valtosta (kok.) omaan Alex Talk -keskustelusarjaansa Youtubeen. Stubb kysyy Valtoselta, miten hän määrittelisi Ukrainan sodan.

– Kyllähän se on vapaustaistelu. Ei vapaustaistelu pelkästään ukrainalaisten puolesta, vaan meidän kaikkien puolesta, Elina Valtonen sanoo.

Hän muistelee, miten kymmenen vuotta sitten oli kääntämässä Maidanin mielenosoittajien twiittejä englanniksi, jotta niitä nähtäisiin maailmalla.

Ulkoministerin mukaan ”Ukrainan kansa on kymmenen vuotta käynyt tätä matsia”. Puolitoista vuotta kyse on ollut laajamittaisesta hyökkäyssodasta.

– Tosiasiassahan Ukraina on ollut 2014 asti sodassa, koska Maidanin mielenosoitusten jälkeen ei mennyt kuin muutama kuukausi, niin Venäjä anasti Krimin. Kyllä se tulee aika lähelle, Valtonen jatkaa.

– Mehän Suomessa ymmärrämme ukrainalaisten tilanteen, sen taistelun ja tuskan. Meidän tehtävämme on kertoa tätä koko ajan vahvasti ulospäin.

– Meidän on aidosti tuettava Ukrainaa niin kauan kuin tarvitaan.

Alexander Stubb kommentoi, että ”Suomessa ei oikeastaan kahta sanaa – me tiedämme että tämä on vapaustaistelu, myös meidän puolesta, ja totta kai me tuemme Ukrainaa (sodassa) hamaan loppuun saakka”.

Elina Valtosen mukaan hänen laukkunsa on aina pakattuna muuttuvia tilanteita varten. Ulkoministerin mukaan hänellä ei ole kuntopyörää työhuoneessaan, mutta arkiliikunnasta tehtävässä on pakko pitää huolta. Valtonen toteaa tietävänsä, että tässä ”meidän tuleva presidentti on tosi hyvä”.