Elina Valtonen TE:lle: Suomen näkymä on varsin hälyttävä

Kokoomuksen varapuheenjohtajan Elina Valtosen Suomen julkisen talouden näkymä on varsin hälyttävä. Hän viittaa hallituskaudella kiihtyneeseen Suomen julkisen talouden velkaantumiseen.

– Käytännössä taloushistoria ei tunne sellaista maata, joka on noussut velkasuhteessa sataan prosenttiin ja sen yli niin, että se olisi ikinä palannut sen alapuolelle, Elina Valtonen sanoo Talouselämän haastattelussa.

Yhteisvaluutta euron jäsenenä Suomella on pääsy velkamarkkinoille, johon pääsyä Euroopan keskuspankki (EKP) tulee Valtosen mukaan tukemaan varmasti jatkossakin.

– Mutta olemme yhä enemmän sen armoilla, että mikä korkotaso on. Jos meidän pitää maksaa vuosittain viiden miljardin euron korkokustannuksia vuosittain niin sehän maksaa saman verran kuin käytettäisiin perusopetuksen, sosiaaliturvan tai sote-palvelujen parantamiseen.

Kokoomus on toistuvasti nostanut esiin huolen julkisen talouden kiihtyvästä velkaantumisesta. Osa taloustieteilijöistä on kuitenkin arvioinut, että velkaantumisen osalta Suomen tilanne ei olisi niin vakava kuin viime aikoina on annettu ymmärtää.

– En mitenkään ylenkatsoisi tätä kehitystä (nopeaa velkaantumista), varsinkin kun se poikkeaa niin oleellisesti verrokkimaistamme eli muista Pohjoismaista, Valtonen toteaa.