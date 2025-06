Elina Valtonen: Suomi ei voi sulkea pois sotilaallisen voiman käyttöä

– Venäjän toimet ovat tehneet täysin selväksi, että maa ei noudata kansainvälistä oikeutta eikä kunnioita itse tekemiään sopimuksia. Venäjän kanssa yhteistä rajaa jakavien maiden on otettava tämä huomioon puolustussuunnittelussaan, muistuttaa ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan englanninkielisessä viestissä.

Valtosen mukaan Suomen tavoitteena on varmistaa 1344 kilometriä pitkän rajan koskemattomuus.

– Me Suomessa otamme tämän vastuun vakavasti. Siksi Suomen eduskunta on tänään äänestänyt Ottawan jalkaväkimiinojen kieltosopimuksesta eroamisen puolesta.

Eduskunta hyväksyi torstaina Ottawan sopimuksesta irtautumisen äänin 157-18.

– Suomen vahvuus on sen korkea valmius kaikkiin mahdollisiin uhkiin ja tilanteisiin. Vaikka Suomella ei tällä hetkellä ole välitöntä sotilaallista uhkaa, ei voida sulkea pois sotilaallisen voiman – tai sen uhan – käyttöä Suomea vastaan, ulkoministeri kirjoitti.

Valtonen muistuttaa, että Ottawan sopimuksesta irtisanoutumisen jälkeenkin Suomi toimii edelleen vastuullisesti sekä rajojensa sisällä että kansainvälisesti.

– Miinoja käytettäisiin vain Suomen maaperällä ja siviileistä evakuoiduilla alueilla. Puolustusvoimat ei käyttäisi jalkaväkimiinoja rauhan aikana, vaan ne varastoitaisiin ja käytettäisiin ainoastaan ​​koulutukseen ja harjoituksiin, Valtonen huomauttaa.

Lisäksi Suomi jatkaa ulkoministerin mukaan myös humanitaarista miinatoimintaansa maissa, jotka kärsivät miinoihin liittyvistä ongelmista.

– Suomelle on olennaista, että kansainvälinen järjestys perustuu sääntöihin, ei voimankäyttöön. Kansainvälisen oikeuden kunnioittaminen on Suomen ulkopolitiikan ja kaikkien sen toimien kulmakivi, Valtonen toteaa.

Russia’s actions have made it abundantly clear that the country does not uphold international law or honour the agreements it has itself entered into. Countries that share a border with Russia must take this into account in their defence planning. This posture is designed not to…

— Elina Valtonen (@elinavaltonen) June 19, 2025