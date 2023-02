Elina Valtonen SDP:lle: Numerot eivät valehtele

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtosen mielestä SDP:n esittämät menosäästöt ovat täysin riittämättömällä tasolla.

– Jos olisimme samassa pöydässä pohtimassa, niin varmasti lähtisimme siitä, että toisimme asiantuntijat kertomaan paitsi nykytilasta, myös tulevaisuuden ennusteista. Katsottaisiin niitä numeroita. Ne eivät valehtele, Valtonen sanoi perjantaina Rauhan vaalitentissä.

Panelisteja pyydettiin pohtimaan, miten olisi mahdollista saada aikaan kompromissi SDP:n talouspoliittisen ohjelman pohjalta. SDP on valmis tekemään sopeutustoimia 1–2 miljardilla eurolla. Tästä noin 400 miljoonaa on menosäästöjä. Puolue ei leikkaisi koulutuksesta, sosiaali- ja terveyspalveluista tai sosiaalietuuksista.

Valtonen muistutti Suomen julkisen talouden alijäämästä.

– Päästäisiin varmasti eteenpäin siten, että otetaan ensinnäkin numerot esiin. Meillä on tänä vuonna julkisen talouden alijäämä ilman työeläkeyhtiöitä 12 miljardia euroa. Ja se on tästä eteenpäin joka ikinen vuosi vähintään kymmenen miljardia euroa. Tämä on siis perusura, ilman että sinne on laskettu sisään mitään uutta kriisiä.

Valtonen sanoi suhtautuvansa epäilevästi siihen, että seuraavien hallituskausien aikana ei tulisi vastaan mitään yllättävää.

– Pikemminkin pitäisin tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa jopa äärimmäisen todennäköisenä, että voi tapahtua mitä vaan.

– Jolloin jos lähdetään siitä, että leikkaustarve olisi 400 miljoonaa – ja jos muistelen oikein sitä SDP:n ohjelmaa, niin siitäkin vain 150 miljoonaa on tosiasiassa leikkauksia – niin kyllähän me puhumme ihan erilaisesta ulottuvuudesta, erilaisesta todellisuudesta.

Kokoomuksen mukaan SDP:n esittämät menosäästöt ovat erittäin vaatimattomia todelliseen tarpeeseen suhteutettuna.

Monet taloustieteilijät ja ulkopuoliset asiantuntijat ovat korostaneet, että Suomen julkisia menoja on sopeutettava merkittävästi.

Ilta-Sanomat järjesti Rauhan vaalitentin yhteistyössä konfliktinratkaisujärjestö CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundationin kanssa.