Ben Zyskowicz: Tämä on SDP:n bluffi tavallisista ihmisistä

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz tarrasi eduskunnan välikysymyskeskustelussa SDP:n ryhmäpuheenvuoroon. Sen kirjoitetussa versiossa todettiin, että ”sosiaalidemokraatit haluavat taittaa velan kasvun ja tasapainottaa taloutta”.

– Minäkin kannattaisin tällaisia sosiaalidemokraatteja, mutta nykyhallituksessa heitä ei ole ollut, eikä heitä ole ollut tekemässä SDP:n vaaliohjelmaa seuraavalle vaalikaudelle. Nimittäin SDP:n vaaliohjelma ei ole taittamassa velan kasvua eikä tasapainottamassa taloutta, Ben Zyskowicz sanoi.

Sen sijaan SDP:n vaaliohjelmassa ovat hänen mukaansa molemmat jalat ilmassa.Ohjelma rakentuu sen varaan, että talous kasvaa nopeammin kuin on arvioitu, ja työllisyys kehittyy paremmin kuin on arvioitu. Keinoja ei kerrota.

– SDP:n vaaliohjelma tuntuu luottavan siihen, että kiristämällä, sanoisinko lainausmerkeissä ”vuorineuvosten verotusta”, saadaan taloutta tasapainotettua. On siellä myös säästöjä. Niitä on äärettömän vaatimattomasti ajatellen tarvetta. Siellä on säästöjä ehdotettu noin 400 miljoonan euron edestä, ja ne kohdistuvat tila- ja matkakustannuksiin ja hankintojen tehostamiseen.

Zyskowiczin mukaan tämä on SDP:lta bluffi.

– Eli ”kokoomus tekee säästöjä jotka kohdistuvat ihmisiin, tavallisiin ihmisiin”, mutta ”me demarit, me tasapainotamme julkista taloutta ja me taitamme velkaantumisvauhdin sellaisilla säästöillä ja veronkorotuksilla ja talouspoliittisilla toimilla, jotka eivät millään tavoin koske tavallisia ihmisiä”, Zyskowicz kuvaili SDP:n bluffia.

Kokoomuksen Sanni Grahn-Laasosen mukaan hänen puolueensa on esittänyt maltillista mutta tuntuvaa säästöohjelmaa, jolla hillittäisiin menojen kasvua vähintäänkin miljardilla vuodessa.

– Mistä politiikassa oikeastaan on kysymys? Siitä, että kun illalla peitellään lapset nukkumaan, niin voiko nukahtaa siihen viereen ajatellen, että teimme parhaamme – vai kävikö niin, että söimme lastemme eväät,Sanni Grahn-Laasonen sanoi.

– Politiikka on vastuun kantamista. Kyse on sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta, ja vahva julkinen talous on osa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa, osa myös Suomen kriisinkestävyyttä, osa turvallisuuttamme. Politiikassa vastuunkantoa on myös se, että kun eletään kriisejä, niin siivotaan myös jälkiä.

– Tätähän me opetamme lapsillemmekin. Jos otetaan velkaa, se pitää maksaa pois. Pitää olla kykyä maksaa velka pois, ja tätähän me opetamme lapsillekin.

Kansanedustaja Heikki Vestman (kok.) puhui samasta.

– Rahan jakaminen on helppoa, lapsikin osaa sen tehdä. Vastuullinen aikuinen taas kykenee sovittamaan menot tuloihin ja pistämään asiat tärkeysjärjestykseen, Heikki Vestman totesi.

– Jos perheessä menee yllättäen pesukone rikki ja rahat eivät muutoin riitä, suunnitellusta lomamatkasta on luovuttava. Suomalaisissa perheissä tämä osataan: ei törsätä enempää kuin tienataan. Hallitus unohti perisuomalaisen viisauden vippausvimmassaan., hän arvosteli