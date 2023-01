Elina Valtonen Nato-prosessista: Suomi ei ole enää yksin

Suomen valtuuskuntaa Naton parlamentaarisessa yleiskokouksessa johtavan Elina Valtosen (kok.) mukaan kotimaan turvallisuudessa on tapahtunut muutos kohti parempaa viimeisen vuoden aikana.

Nato-jäsenhakemuksen on tähän mennessä ratifioinut 28 jäsenmaata, minkä lisäksi Suomi on saanut turvallisuusvakuutukset tulevilta liittolaisiltaan.

– Satsaamme lisää maanpuolustukseen. Nato-juna etenee; emme ole enää yksin, Elina Valtonen tviittaa.

Hän sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että ero Naton kumppanimaan ja Naton täysjäsenen välillä on merkittävä.

– En nyt ihan sanoisi, että ero on kuin yö ja päivä, ei me yössä oltu aikaisemmin, mutta sanotaan että aamunkoitteessa ehkä ja kun ollaan jäseniä, ollaan aurinkoisessa päivässä, Elina Valtonen toteaa.

Kansanedustajan mukaan Suomen täysjäsenyys on edennyt nyt ”Naton tuulikaappiin”. Tätä tukevat myös alkuviikosta käydyt keskustelut Berliinissä. Elina Valtosen mukaan Saksan keskeiset ministerit ja liittokansleri Olaf Scholz painottivat, että Suomi ei ole enää yksin.

Britannian suurlähettiläs Theresa Bubbear kommentoi Helsingin Sanomien haastattelussa Britannian toiveen olevan, että Suomen ja Ruotsin jäsenhakemukset saataisiin ratifioitua viimeistään Vilnan huippukokouksen yhteydessä heinäkuussa.

– Sellaista kaistaa ei ole olemassakaan, missä Suomi marssisi kohti Natoa ja Ruotsi jäisi taakse. Se ei ole meidän eikä Naton intressissä. On ymmärrettävää, että ratifiointien eteneminen puhuttaa niin Suomessa kuin Ruotsissa. Syytä huoleen ei kuitenkaan ole, Valtonen toteaa.

