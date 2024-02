Elina Valtonen: Näitä asioita uusi presidentti saa eteensä

Suomen tasavallan presidentiksi on valittu Alexander Stubb. Hän sai presidentinvaalien toisella kierroksella 51,6 prosenttia äänistä. Pekka Haavisto jäi toiseksi 48,4 prosentin kannatuksella.

Ulkoministeri, kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen (kok.) kertoo pitävänsä vaalitulosta erinomaisena. Valtonen uskoo Stubbin kansainvälisten verkostojen vakuuttaneen monia äänestäjiä.

– Jo nyt sosiaalisessa mediassa oli laidasta laitaan onnitteluja. Ei vain poliitikoilta, vaan ajatuspajojen toimijoilta ja suurlähettiläiltä ympäri maailman. Siis jo tässä vaiheessa, kun hän ei ole vielä ehtinyt olla päivääkään tasavallan presidenttinä, Elina Valtonen sanoo Verkkouutisille Alexander Stubbin vaalivalvojaisissa.

Ulkoministerin mukaan uusi presidentti saa heti eteensä Suomen Nato-profiilin luomisen. Myös eurooppalaisessa viitekehyksessä vaikuttaminen ja Suomen näkyvyyden edistäminen on tärkeää.

– Että tuodaan viestiä esiin siitä, kuinka tärkeää on ajaa Euroopassa omaa puolustusta ja puolustusteollisuutta ylös, Valtonen toteaa.

Alexander Stubb puhui vaalikampanjassaan paljon globaalista etelästä. Kansainvälisiä suhteita pitää edistää moneen suuntaan, ulkoministeri painottaa.

– Mutta sitten, mikä on todella tärkeää: yhteyksien pitäminen ja suhteiden tiivistäminen samanhenkisiin maihin ympäri maailman. Ensi vuonna meillä on Etyjin puheenjohtajuus. Erittäin tärkeää on, että tuemme myös Etelä-Kaukasuksen ja Keski-Aasian maita heidän demokratiapolullaan. Uskon, että Alex on kyllä tässä erittäin vahva, Elina Valtonen sanoo.

LUE MYÖS:

”Elämäni suurin kunnia” – Alexander Stubbista tasavallan presidentti