Elina Valtonen: Kevennämme kaikkien suomalaisten työn verotusta

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kommentoi julkaisussaan X-viestipalvelussa ylimmän marginaaliveroasteen laskemista 52 prosenttiin.

– Kenenkään ei pitäisi joutua maksamaan yli 50 prosenttia ansaitsemastaan eurosta verona valtiolle. Tähän asti korkein marginaaliveroaste on ollut 59 prosenttia, Valtonen sanoo julkaisussaan.

Hänen mukaansa samalla kevennetään kaikkien suomalaisten työn verotusta.

– Suurin osa veronkevennyksestä, hallituskauden aikana yli miljardi euroa, kohdistuu pieni- ja keskituloisille, ulkoministeri sanoo.

– Suunta on nyt oikea, ja työ on kesken, Valtonen lisää.