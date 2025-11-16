Verkkouutiset

Ulkoministerin mukaan suunta on nyt oikea. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Elina Valtonen: Kevennämme kaikkien suomalaisten työn verotusta

  • Julkaistu 16.11.2025 | 09:57
  • Päivitetty 16.11.2025 | 10:45
  • Verotus
Ministerin mukaan suurin osa veronkevennyksestä kohdistuu pieni- ja keskituloisille.
Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kommentoi julkaisussaan X-viestipalvelussa ylimmän marginaaliveroasteen laskemista 52 prosenttiin.

– Kenenkään ei pitäisi joutua maksamaan yli 50 prosenttia ansaitsemastaan eurosta verona valtiolle. Tähän asti korkein marginaaliveroaste on ollut 59 prosenttia, Valtonen sanoo julkaisussaan.

Hänen mukaansa samalla kevennetään kaikkien suomalaisten työn verotusta.

– Suurin osa veronkevennyksestä, hallituskauden aikana yli miljardi euroa, kohdistuu pieni- ja keskituloisille, ulkoministeri sanoo.

– Suunta on nyt oikea, ja työ on kesken, Valtonen lisää.

