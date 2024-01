Elina Valtonen itärajasta MTV:lle: Uhka-arvio on toistaiseksi pysyvä

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kuvailee Venäjän hybridioperaatiota itärajalla vakavin sanankääntein MTV:n haastattelussa. Suomi viestii ministerin mukaan kumppanimaille, ettei kyse ole normaalista turvapaikanhausta vaan Venäjän Suomeen ja Natoon kohdistamasta ”vihamielisestä toiminnasta”.

– Tämä on uusi ilmiö ja se otetaan erittäin vakavasti. On täysin selvää, että maastorajaa ei saa ylittää. Se on Venäjän ja Venäjän viranomaisten tiedossa aivan yhtä lailla ja sen takia tilanne on siltä osin hyvin vakava, ministeri sanoi MTV:lle.

Valtosen mukaan uhka-arvio on itärajalla ”toistaiseksi pysyvä” ja Suomi varautuu eri vaihtoehtoihin tilanteen osalta. Hallitus kertoi aikaisemmin tällä viikolla rajan pysyvän suljettuna 11. helmikuuta asti, ja ”pysyvämpää ratkaisua” etsitään ulkoministerin mukaan mahdollisesti myös lainsäädäntöteitse.

– Hallitus varautuu siihen, että monenlaista voi olla edessä tämän rajan suhteen ja nyt tehdään virkavalmisteluina erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, jota sitten tuodaan aikanaan julkisuuteen, Valtonen totesi.

Ministeri pitää tärkeänä, että Suomi toimii ”nopeasti ja määrätietoisesti”. Keinoja löytyy, Valtonen vakuutti.

– Tärkeintä on se, että pystymme ylläpitämään kansallista turvallisuutta Suomen osalta, mutta yhtä lailla kyseessä on Euroopan unionin ja Naton itäraja. Suomi on siitä ensisijaisesti vastuussa, mutta yhdessä kumppaneidemme kanssa haemme tähän vaihtoehtoja.