Elina Valtonen haluaa puolittaa köyhyyden Suomesta

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen kehottaa asettamaan seuraavan hallitusohjelman tavoitteeksi köyhyyden vähentämisen pitkällä tähtäimellä.

– Köyhyys liittyy usein työttömyyteen. Siksi köyhyyden vähentäminen ja ihmisten hyvinvoinnin turvaaminen on mahdollista vain työnteolla. Jokaisella työikäisellä ja työkykyisellä Suomessa asuvalla pitää olla mahdollisuus osallistua ja tehdä työtä, Elina Valtonen kirjoittaa blogissaan.

Hänen mukaansa työnteosta tulisi palkita nykyistä enemmän. Tämä vaatisi sosiaaliturvajärjestelmän perusteellista uudistamista, jotta tuloloukuista päästäisiin eroon.

– On järjetöntä, että työpaikkaa ei kannata ottaa vastaan etuuksien ja tulojen vähenemisen vuoksi. Tulevalla vaalikaudella on vietävä eteenpäin sosiaaliturvan kokonaisuudistusta, jonka tavoitteena on taloudellisesti kannustaa työn vastaanottamiseen. Myös mikroyrittäjyys ja pienimuotoinen yrittäjyys on voitava yhdistää nykyistä joustavammin erilaisiin elämäntilanteisiin, Elina Valtonen toteaa.

Kansanedustaja arvioi, etteivät nykyiset työmarkkinat tue monimuotoisuutta ja yksilöllisyyttä niin hyvin kuin niiden pitäisi. Työllistymisessä on keskeistä se, että pääsee aluksi edes vähissä määrin kokeilemaan siipiään ja kerryttämään kokemusta.

– Meidän on rakennettava Suomea, jossa jokaisella on mahdollisuus osallistua kykyjensä mukaan. Ihminen olkoon itse paras arvioimaan oman työkykynsä. Vastaavasti meidän on tuettava malleja, jotka mahdollistavat työn tarjoamisen yhä useammalle, Valtonen sanoo.

Tavoitteena tulisi olla köyhyyden puolittaminen.

– Kokoomukselle on tärkeää, että jokaiselle löytyy omanlainen polku osallistua ja tehdä töitä. Me unelmoimme yhteiskunnasta, jossa työnteon tavoista voi sopia vapaammin ja yksilöllisemmin. Jos haluaa tehdä enemmän, saa tehdä. Jos tyytyy vähempään, niin sekin sopii.

– Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on sopimus. Laajoja palveluita on olemassa vain, jos työtä tehdään riittävästi. Hyvinvointivaltion turvaamien oikeuksien lisäksi on myös velvollisuuksia. Jokaisen työikäisen ja työkykyisen tulee olla töissä, Elina Valtonen sanoo.