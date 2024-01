Elina Valtonen Alexander Stubbista: Ei tässä auta kuin olla oma itsensä

– Meillä on paras ehdokas. Ei se muuta vaadi. Kuten ehdokas itsekin sanoi, ei tässä auta kuin olla oma itsensä, kokoomuksen varapuheenjohtaja, ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoo presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen tuloksesta Verkkouutisille.

Alexander Stubb (kok.) oli saamassa 27,1 prosenttia presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen äänistä, kun äänistä oli laskettu 98,6 prosenttia. Toiseksi tulisi Pekka Haavisto (vihr.) 25,7 prosentilla. Kaksikko on siis menossa toiselle kierrokselle.

Vaikka Elina Valtonen pitääkin asetelmia hyvinä Alexander Stubbille, toteaa hän tilanteen nollaantuvan, kun lähdetään toiselle kierrokselle.

– Uskon, että kokoomusväki on tähän valmis. Aivan upea kampanja on ollut käynnissä viimeiset viikot ympäri maata. Nyt kun kaikki tietävät, että seuraavan kahden viikon aikana ratkaistaan toden teolla tasavallan presidentti, sitten on porukkaa liikkeellä.

Valtonen odottaa vaalikeskustelun paranevan entisestään, kun kisa tiivistyy kahteen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa kokeneeseen ehdokkaaseen.

– Varmasti päästään pureutumaan aiheisiin entistä syvemmälle. Se voi tehdä todella hyvääkin meidän kansalaiskeskustelulle.

Elina Valtonen muistuttaa, ettei yhdeksän ehdokkaan paneeleissa yksinkertaisesti päästä antamaan kovinkaan kattavia vastauksia kysymyksiin.

– Odotan aidosti debattia. Näiden kahden herrasmiehen välillä se sujuu varmasti ilman mitään ongelmia ja varsinkaan mitään henkilökohtaisuuksia.

Haaviston ja Stubbin välisen toisen kierroksen on arveltu nostavan vasemmiston ja keskustaoikeiston jakoa enemmän tapetille kuin ensimmäisellä kierroksella.

– Voi olla, että sillekin on tilaa – ja sitä varmaan myös haetaan. Se on ehkä tapa sitten saada enemmän eroja esille, kun miettii tätä kuitenkin kohtuullisen konsensushenkistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, Elina Valtonen pohtii.

Tässä hän kuitenkin huomauttaa Alexander Stubbin pitkästä tuesta Suomen Nato-jäsenyydelle.

– Mutta siinä kannattaa kuitenkin muistaa se, että näissä meidän suurissa valinnoissa, joita viimeisen kahden vuoden aikana on tehty, Alex ei ole liikkunut.