Elina Valtonen A-studiossa: Tämä on vasemmiston tripla-V

Kuluvalla vaalikaudella nopeasti lisääntyneen valtion velkataakan on varoitettu luovan yhä suurempaa painetta Suomen julkiselle taloudelle. Ennusteiden mukaan valtion korkomenot nousevat 2,5 miljardista eurosta neljään miljardiin euroon vuoteen 2027 mennessä.

Valtiovarainministeriö on arvioinut säästötarpeeksi yhdeksän miljardia euroa kahden vaalikauden aikana.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen painottaa, että hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen vaatii määrätietoisia toimia.

– Vaaditaan jonkin verran säästöjä, mutta ennen kaikkea vaaditaan tilaa työllisyydelle, investoinneille ja talouskasvulle, Elina Valtonen totesi Ylen A-studiossa.

Kansanedustaja sanoi vasemmiston lähestyvän taloutta ”tripla-V”:n kautta.

– Valitettavasti näyttää siltä, että SDP on aika lailla vasemmistoliiton sylissä ihan kaikessa. Tripla-V eli verot, velka ja valtiokapitalismi. Eli siis maassa, joka verottaa lähes ankarimmin koko maailmassa, te olette nostamassa veroja. Sitten, no, velkaahan te olette ottaneet, ja tässä on nähty tämän hallituksen tulos, Elina Valtonen totesi.

Valtonen huomautti nykyhallituksen lisänneen valtion menoja tuntuvasti jo ennen koronapandemiaa tai Ukrainan sotaa.

– Kun te lisäsitte näitä välttämättömiä menoja, niin teillä ei ollut mitään keinoja vähentää menoja jostain muualta. Esimerkiksi viime kaudella kun tuli pakolaiskriisi [Juha] Sipilän (kesk.) aikana, se lisäsi tietysti toimia ja menoja, niin säästimme muualta, jotta pysyimme kehyksissä.

Kansanedustaja hämmästeli SDP:n julkaisemaa omistajuuden ohjelmaa. Elina Valtonen sanoo ajatelleensa ensin, että sosialidemokraatit olivat ymmärtäneet Suomen tarvitsevan kansankapitalismia, vaurastumisen mahdollisuuksia ihmisille ja riskinottokykyä.

– Yhdeksän kohtaa kymmenestä koski valtion omistamista. Kaikki mitä olette puhuneet tänään myös liittyen talouskasvuun on sitä, että valtion menoja lisäämällä saataisiin aikaan kasvua. Hyvät ystävät, tätä keinoa on kokeiltu läpi maailmanhistorian, ja se ei pääty hyvin, Valtonen totesi.