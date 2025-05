Eliittiyksikkö murskasi huippukalustoa – Venäjälle kova tappio Krimillä

Ukrainan sotilastiedustelu GUR:n alaisen Prymary-yksikön kerrotaan tehneen jälleen tuhoisia iskuja venäläiskohteisiin miehitetyllä Krimillä.

Lennokkeja käyttävän eliittijoukon Iskuista on julkaistu alta löytyvä videokooste. Siinä näytetään öisiä osumia muun muassa Pantsir-ilmatorjuntajärjestelmään ja Kasta-2E2-tutkaan komentopaikkoineen. Videon alkupäässä näytetään myös venäläisen ilmatorjuntaohjuksen yritys tavoittaa kohdetta lähestyvä lennokki.

Ukrainan sotilastiedustelu on julkaissut viime aikoina runsaasti videoita, joilla näytetään Prymaryn onnistuneita iskuja. Niiden perusteella yksikkö on tuhonnut lennokeillaan lyhyessä ajassa valtavan määrän Venäjän huippuarvokasta ja hitaasti korvattavissa olevaa kalustoa kuten tutka- ja ilmatorjuntajärjestelmiä.

Jotkut asiantuntijat ovat uumoilleet, että ukrainalaiset käyttävät Krimin iskuissaan meridroneilta laukaistavia lennokkeja venäläisten yllättämiseen.

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 6, 2025