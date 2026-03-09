Elektroniikkaliikkeissä uusi huijaus – IL: Pakkauksesta löytyi peruna

Suomessa on yleistynyt ilmiö, jossa elektroniikkaliikkeiden saamia asiakaspalautuksia on vaihdettu tai muuten peukaloitu. Asiasta kertoo Iltalehti.

Ilmiö tunnetaan ainakin Gigantissa, Powerissa ja Verkkokauppa.comissa.

Ilmiön vuoksi virheellisiä tuotteita on päässyt myyntiin. Esimerkiksi yhdessä tapauksessa Iphone-pakkauksesta löytyi lelupuhelimia. Eräässä toisessa tapauksessa asiakas oli palautuksen yhteydessä vaihtanut pakkauksen tuotteen tilalle perunan. Perunan sisältänyt pakkaus ei päätynyt myyntiin, sillä ketju havaitsi sen tarkastuksessa.

Taustalla on rahallisen edun tavoittelu. Kun asiakas palauttaa myyntikuntoisen tuotteen liikkeeseen, hän on yleensä oikeutettu saamaan rahansa takaisin. Huijauksissa asiakas ei kuitenkaan ole palauttanut tuotetta vaan pelkästään sen myyntipakkauksen. Huijausta tehostaakseen pakkaukseen on voitu laittaa hämäykseksi jotain ylimääräistä, kuten aiemmin mainittuja lelupuhelimia. Silloin huijari ajattelee saavansa pitää tuotteen sekä siitä saatavan palautushyvityksen.

Elektroniikkaliikkeiden edustajat kertovat IL:lle, että petosyritykset on havaittu nopeasti ja yleensä ne ovat jääneet yrityksen tasolle. Joissain yksittäisissä tapauksissa petos on jäänyt huomaamatta, ja virheellisiä tuotteita on päätynyt myyntiin. Tapaukset ovat tulleet ilmi, kun palautetun tuotteen ostanut asiakas on havainnut virheen.

Vaikka tapaukset ovat yleistyneet, ketjujen mukaan petosyritysten määrä on vähäinen suhteutettuna asiakaspalautusten kokonaismääriin.