Eläkeläisiä kohdellaan väärin tuloverotuksessa

Eläkeläisiä kohdellaan väärin tuloverokysymyksissä. He maksavat nykyään kovempaa tuloveroa samasta tulosta kuin muut. Lisäksi 47 000 euron tulon jälkeen he myös maksavat 5,85 prosenttia raippaveroa. Eihän tämä ole oikein.

Samasta tulosta pitää maksaa samansuuruista tuloveroa. Näin ei nyt ole.

Kaikilla tulotasoilla eläkeläinen maksaa 8-9,5 prosenttiyksikköä kireämpää tuloveroa samasta tulosta. Tämä on selitelty sillä, että palkansaajat maksavat työeläkemaksua. Sitä ei makseta verohallintoon, vaan eläkeyhtiölle. Sama eläkemaksu on verotuksessa sataprosenttisesti verovähennyskelpoinen.

Jokainen voi verohallinnon sivuilla tehdä omasta tulostaan laskelman palkansaajana ja sitten eläkeläisenä, niin kyseinen ero näkyy. Ei ole oikein, että eläkkeellä oleva maksaa samasta tulosta enemmän tuloveroa. Siihen ei ole mitään perustetta.

Nyt monella eläkkeellä olevalla on kireämpi tuloveroprosentti verrattuna siihen, kun hän oli työelämässä. Tämä vääryys koskee 1,7 miljoonaa eläkeläistä ja olemme arvioineet, että eläkeläiset maksavat tämän kireämmän veroasteen kautta kolme miljardia euroa vuodessa verohallintoon.

Toinen kysymys on eläkeläisten raippavero, joka iskee 47 000 euron tulon jälkeen. Tämä koskee noin 100 000 eläkkeellä olevaa ja sen tuotto on noin sata miljoonaa euroa vuodessa.

Nyt myös noin 4000 – 5000 euroa kuukaudessa eläkettä saavien verotus kiristyi entisestään. He maksavat tuplaraippaveroa. Näitä henkilöitä on noin 50 000. Näille kahdelle raippaverolle ei ole mitään perustetta, koska nämä henkilöt maksavat jo entuudestaan ylikireää tuloveroa. Kaikki raippaverot on poistettava.

Minä uskon, että eläkeläisten kireämpi tulovero ja raippaverot nousevat tulevina vuosina politiikan agendalle ja uskon myös, että on yksi vaaliteema eduskuntavaaleissa 2027.

Voisi kuvitella, että kysymys kiinnostaa puolueita ja politikkoja. Onhan eläkeläisiä jo 1,7 miljoonaa, eli melkoinen määrä äänestäjiä. Kireämpi tuloveroaste koskee kaikkia Suomen eläkeläisiä tulotasosta riippumatta. On aika laittaa tämäkin veropoliittinen kysymys kuntoon.