Eläkejohtaja KL:lle: Suomen yhtälö on nyt todella huolestuttava

– Tuottavuuden parantaminen tulisi nostaa keskeiseksi julkisen sektorin tavoitteeksi kaikissa julkisen sektorin organisaatioissa, sanoo Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen Kauppalehdelle.

Hän muistuttaa, että Suomen talouden reaalikasvu on sakannut jo 16 vuotta ja samaan aikaan julkisen sektorin velkataakka paisuu jatkuvasti.

– Yhtälö on nyt todella huolestuttava. Meidän on pakko saada kasvuvaihde Suomessa päälle ja ennen kaikkea lisättävä työn tuottavuutta. Kasvuhan on mahdollista vain kahdella keinolla: työn määrää lisäämällä tai tuottavuutta parantamalla, Pölönen sanoo.

Työn määrän lisääminen ei ole Pölösen mukaan realistista, sillä työikäinen väestö vähenee ja huoltosuhde heikkenee.

– Ilman reipasta opiskelu- ja työperäisen maahanmuuton kasvua tämä suhdeluku ei tule muuttumaan, Pölönen toteaa KL:lle.

Hänen mielestään tuottavuuden parantaminen pitäisi nostaa keskeiseksi julkisen sektorin tavoitteeksi niin hallitustasolla kuin kaikissa julkisen sektorin organisaatioissakin.

Pölönen kaipaa, että organisaatiot tekisivät nyt perustavaa laatua olevan analyysin ja strategiset tavoitteet siitä, mitä on tarkoitus tehdä ja miten on tarkoitus tehdä. Erityisesti hän nostaa esille palvelujen määrittämisen, henkilöstön motivoimisen ja osaamisen kehittämisen merkityksen, jotta tuottavuutta oikeasti pystytään nostamaan.