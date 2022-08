Eläinkokeet kieltävä kansalaisaloite ylitti miljoona allekirjoittajaa

Kansalaisaloitteella vastustetaan myös Euroopan kemikaaliviraston vaatimuksia, jotka aloitteen mukaan vaarantavat EU:ssa voimassa olevan kosmetiikan eläinkoekiellon. Euroopan kemikaalivirasto vaatii uusia eläinkokeita tietyille ainesosille – myös sellaisille, joita käytetään laajasti kosmetiikassa, ja joiden pitkäaikaisen käytön turvallisuudesta on siten jo näyttöä.

– Miljoona allekirjoitusta on huikea saavutus, mutta koe-eläinlaitoksissa kärsivät eläimet tarvitsevat vielä enemmän. Aiomme kerätä nimiä loppuun saakka, jotta saamme varmistettua aloitteen etenemisen komission käsittelyyn, Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs sanoo tiedotteessa.

Euroopan komissio suosittelee, että kansalaisaloitteisiin kerätään vähintään 1,2 miljoonaa nimeä, jotta miljoonan allekirjoituksen raja varmasti täyttyy.

Kampanja on kestänyt 11 kuukautta, ja nimien keräys päättyy elokuun lopussa. Loppukirin aikana järjestöt haluavat varmistaa, että EU-kansalaisten tahto kuuluu.

Vuonna 2019 EU:ssa eläinkokeisiin joutui 10,5 miljoonaa eläintä. Näistä kokeista 41 prosenttia aiheutti eläimille kohtalaista tai vakavaa kärsimystä.

Vuonna 2019 Lethal Dose 50 -kokeiden määrä hiirillä lisääntyi 19 prosenttia. Kokeessa testataan, kuinka paljon tutkittavaa ainetta tarvitaan tappamaan 50 prosenttia koe-eläimistä.

Animalian mukaan eläinkokeettomilla menetelmillä on mahdollista tehdä parempaa tiedettä. 92 prosenttia eläinkokeet läpäisseistä lääkkeistä ei läpäise ihmiskokeita.

Näistä urologisten sairauksien lääkkeistä vain neljä prosenttia, sydänlääkkeistä viisi prosenttia, syöpälääkkeistä viisi prosenttia ja neurologisista lääkkeistä kuusi prosenttia hyväksytään lopulta ihmiskäyttöön.

Eurooppalainen kansalaisaloite (ECI) eläinkokeiden kieltämiseksi ja Euroopan kosmetiikan eläinkoekiellon turvaamiseksi kulkee nimillä ”The End Animal Testing” ja ”Save Cruelty Free Cosmetics”.

Aloitteen taustalla ovat Eurogroup for Animals, the European Coalition to End Animal Experiments, Cruelty Free Europe, PETA ja HSI Europe.