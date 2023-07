EKP päätti uusista koronnostoista

Euroopan keskuspankki (EKP) nostaa kaikkia kolmea ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksiköllä.

EKP:n neuvosto päätti koronnostoista kokouksessaan tänään torstaina.

Perusrahoitusoperaatioiden korko on 2. elokuuta 2023 lähtien 4,25 prosenttia, maksuvalmiusluoton korko 4,50 prosenttia ja talletuskorko 3,75 prosenttia.

Keskuspankki perustelee korkojen nostoa inflaation hillitsemisellä. EKP:n mukaan inflaatio hidastuu edelleen, muttei vieläkään toivotusti. EKP:n neuvosto pyrkii määrätietoisesti varmistamaan, ettei inflaatiovauhdin palautuminen kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi jää liian kauas tulevaisuuteen.

– Korkopäätöksessä on otettu huomioon, miten inflaation arvioidaan kehittyvän, miten ilman energian ja elintarvikkeiden hintoja laskettu inflaatiovauhti on kehittynyt ja miten hyvin rahapolitiikan vaikutus näkyy taloudessa. Inflaatio vaikuttaa edelleen pysyvän tavoitetta nopeampana pitemmän aikaa, vaikka sen odotetaan hidastuvan vielä lähikuukausina. Taloudesta saadaan vaihtelevia tietoja, mutta ilman energian ja elintarvikkeiden hintoja laskettu inflaatiovauhti on ollut varsin nopea, EKP perustelee päätöstään tiedotteessa.

EKP on nostanut ohjauskorkojaan lukuisia kertoja tämän ja viime vuoden aikana. EKP:n aiempien koronnostojen vaikutus näkyy keskuspankin mukaan kuitenkin jo selvästi rahoitusolojen kehityksessä, ja kysynnän vaimetessa inflaatiovauhti voi vähitellen palautua tavoitteen mukaiseksi.