Ekonomistit ennakoivat koronlaskujen alkavan kesäkuussa

Ekonomistit arvioivat tuoreiden lukujen perusteella, että Euroopan keskuspankki voisi aloittaa koronlaskut kesäkuussa. Eurostatin ennakkotietojen mukaan vuosi-inflaatio hidastui maaliskuussa 2,4 prosenttiin helmikuun 2,6 prosentista.

– Maaliskuun inflaatiolukujen julkaisun jälkeen EKP on askeleen lähempänä koronlaskujen käynnistämistä, sillä euroalueen hintapaineet jatkoivat jäähtymistään. Ensi viikolla ei ole vielä luvassa muutoksia politiikkalinjaan, mutta katseita ohjataan kesäkuun suuntaan, sanoo OP Ryhmän seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen X-alustalla.

Myös Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala odottaa koronlaskua viimeistään kesäkuulle.

– Euroalueen inflaatio hidastui maaliskuussa hieman odotuksia enemmän: kaikki hinnat 2,4% (odotus 2,6%), pohjahinnat 2,9% (od. 3,0%). Alkuvuoden inflaatiovauhti jo melko lähellä EKP:n tavoitetta, hän toteaa.

Handelsbankenin Suomen pääekonomisti Timo Hirvonen kommentoi, että inflaatio euroalueella on nyt hieman alle odotusten, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että koronlaskut vielä alkaisivat.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerichin mukaan palveluinflaatio on edelleen sitkeää.

– Inflaatiopaineita on vain palveluissa, joita palkat ajavat. Kesäkuussa EKP lienee kerännyt riittävästi dataa (ja rohkeutta) koronlaskuihin, Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu puolestaan toteaa.

Hypon pääekonomisti Juho Keskinen arvioi, että Suomessa ollaan lähellä deflaatiota ennen ohjauskoron laskua. Hän viittaa siihen, että Tilastokeskuksen julkaiseman yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (YKHI) vuosimuutos oli maaliskuussa ennakkotietojen mukaan enää 0,6 prosenttia.

EKP:n koronlaskusta on jo pitkään toivottu piristysruisketta Suomen kanveesissa oleville asuntomarkkinoille.

