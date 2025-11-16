Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Ekonomistin esimerkin mukaan arvosanasta yhdeksän tulisi seitsemän ja puoli. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Ekonomistin raju esimerkki: Tältä progressiivinen verotus näyttäisi kouluarvosanoissa

  • Julkaistu 16.11.2025 | 11:19
  • Päivitetty 16.11.2025 | 11:19
  • Verotus
Sami Pakarisen mukaan kannustimet ja omien ansioiden merkitys olisi hyvä pitää mielessä koulun lisäksi myös muualla yhteiskunnassa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja, ekonomisti Sami Pakarinen pohtii julkaisussaan X-viestipalvelussa, miltä progressiivisen verotuksen kaltainen järjestelmä voisi näyttää kouluarvosanoissa. Hän esittää asian esimerkkien kautta.

– Kuvitellaan esimerkkinä tilanne, jossa koulun arvosanoihin sovellettaisiin progressiivisen verotuksen kaltaista asteikkoa. Arvosana neljä pysyy nelosena, viisi viitosenaan ja kuusi muuttuu kuusi miinukseksi, hän listaa.

– Seitsemästä tulee kuusi ja puoli, kahdeksasta seitsemän, yhdeksästä seitsemän puoli ja kymmenestä kahdeksan miinus, Pakarinen jatkaa.

Ekonomisti pohtii sitten tällaisen mallin mahdollisia vaikutuksia motivaatioon ja haluun tavoitella hyviä numeroita.

– Kuinkahan moni oppilas jaksaisi ponnistella parempien numeroiden eteen, jos järjestelmä tasaisi suoritukset lähes samalle viivalle, hän sanoo.

– Kuinkahan paljon suomalaisesta lahjakkuudesta ja osaamisesta jäisi tässä mallissa hyödyntämättä, Pakarinen lisää.

Ekonomisti on mielissään siitä, että koulussa oma työ näkyy täysimääräisesti tuloksissa.

– Sama periaate, kannustimet ja omien ansioiden merkitys, olisi hyvä pitää mielessä myös muualla yhteiskunnassa, hän linjaa julkaisunsa lopuksi.

 

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)