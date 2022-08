Ekonomistin pysäyttävä tiivistys Suomen talouden tilasta

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtaja, ekonomisti Sami Pakarinen esittää Twitterissä tiivistyksen, minkälainen on Suomen talouden iso kuva tällä hetkellä.

– Suomen BKT per asukas kivunnut vasta tänä vuonna yli vuoden 2007 tason. Ruotsissa ja Tanskassa BKT per asukas on vajaat 20 prosenttia Suomea korkeampi. Julkisen velan BKT-suhde on kaksinkertainen verrattuna Ruotsiin ja ero jatkaa kasvuaan, hän toteaa.

Hän huomioi myös, että työikäinen väestö alkoi vähentyä jo vuonna 2010.

– Ikääntyminen etenee jo kovaa vauhtia. Työvoiman saatavuusongelmat suurin kasvun este yrityksille. Syntyvyys jää jälkeen ennusteista ja maahanmuutto on ollut vähäistä. Inhimillinen pääoma näivettyy nykymenolla vuonna 2040.

Pakarinen muistuttaa, että julkinen talous pyörii yhä velkarahalla.

– Kasvava velkaantuminen ja nousevat korot on huono yhdistelmä. Työllisyys laahaa selvästi Pohjoismaisia verrokkeja matalammalla tasolla. Kestävyysvaje yhä vajaat kymmenen miljardia euroa ja korkojen nousu on todellinen uhka hitaan talouskasvun Suomessa. Nuoret joutuvat maksajiksi, Pakarinen summaa.

– Onneksi tämä tulevaisuudenkuva saadaan kirkkaammaksi, mutta se vaatii kovasti töitä ja kipeitäkin päätöksiä, hän toteaa.