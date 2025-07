Ekonomisti Talsalle: Näin paljon pankkitilillä pitäisi olla puskuria

Suomalaisilla kotitalouksilla on käyttötileille talletettuna keskimäärin 25 128 euroa. Nyt Danske Bankin yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto kertoo Taloussanomille, kuinka paljon rahaa tilillä kannattaa makuuttaa.

Yli 25 000 euron saldo voi tuntua suurelta summalta. Huomioon on kuitenkin otettava, että kyseessä on kotitalouksien jäsenten yhteenlasketut varat. Esimerkiksi OP:n keskimääräisellä asiakkaalla rahoja on käyttö- ja säästötileillään 9 100 euroa.

Kivipellon mukaan jos kuukausittaiset kulut ovat suuret, kannattaa puskuriakin olla vastaavasti paljon. Hyvä summa on neljän kuukauden menoja vastaava määrä.

Ekonomisti kannustaa pitämään summaa säästötilillä, jossa siitä saa vastineeksi edes jonkinlaista korkotuottoa, ja josta se on helppo ottaa käyttöön. Esimerkiksi osakkeisiin pahan päivän puskuria ei kannata sitoa.

– Jos puskuri on sijoituksissa, on riski, että ne joutuu myymään huonolla hetkellä, kun markkina on laskussa, Kivipelto varoittaa.

Todellisuudessa monella suomalaisilla ei tällaista puskuria ole. Noin kolmanneksella suomalaisista puskuria on alle 1000 euroa. Danske Bankin raportin mukaan naisista vain 60 prosenttia ja miehistä 53 prosenttia pärjäisi enintään kolme kuukautta ilman tuloja.

– Ylipäätään ihmisten kannattaisi laskea ja budjetoida omaa kulutustaan, Kivipelto kehottaa.