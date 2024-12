Ekonomisti pettyi korkopäätökseen – ”laiha joululahja suomalaisille”

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto päätti torstaisessa kokouksessaan laskea keskeisiä ohjauskorkoja 0,25 prosenttiyksikköä.

Suomen Yrittäjien johtaja, pääekonomisti Juhana Brotheruksen mukaan päätös oli odotettu.

– Rahoitusmarkkinoilla laskua pidettiin varmana, mikä on jo heijastunut euribor-korkoihin. EKP:n talletuskorko on nyt 3,00 prosenttia, sen sijaan 12 kuukauden euribor on laskenut jo alle 2,5 prosentin, mikä kertoo markkinoiden vahvoista odotuksista lisälaskuille, Brotherus toteaa analyysissaan.

Ekonomisti kuvailee kuitenkin korkopäätöstä ”laihaksi joululahjaksi suomalaisille”.

– EKP:n koron lasku noudattaa aiempaa linjaa: liian vähän, liian myöhään, hän toteaa.

Brotherus muistuttaa, että keskuspankin tärkein tehtävä on pitää hintavakaudesta kiinni eli keskimäärin kahden prosentin inflaatiovauhdista valuutta-alueella.

– EKP myöhästyi korkojen nostosta vuonna 2022, vaikka markkinaennusteet kertoivat inflaation ylittävän jatkossa selvästi tavoitteen. Nyt virhettä tehdään toiseen suuntaan. Markkinaennusteet ovat kesästä lähtien kertoneet selvästä riskistä liian matalalle inflaatiokehitykselle lähivuosina. Keskuspankin rahapolitiikan tulisi pitää odotukset ankkuroituna tavoitteeseen ja ylikireä tai ylikeveä rahapolitiikka ovat yhtälailla vahingollisia taloudelle, Brotherus varoittaa.

– Kipeäksi virheen tekee sen isku Suomen talouteen. Meillä inflaatiokehitys on ollut jo toista vuotta yhden prosentin ympärillä. EKP ei toki tee rahapolitiikkaa vain meille, joten kärsimme liian korkeista koroista taloutemme kestokykyyn nähden. Korot kyllä laskevat ja markkinaodotukset povaavat ensi kesästä lähtien alle 2 prosentin euribor-korkoja, joten velallisten korontarkistukset helpottavat arkea. Laskevat korot tuovat vuoden sisällä 2-3 miljardin euron piristysruiskeen, kun asunto- ja yrityslainojen korontarkistukset etenevät. Joulujuhlat jäävät kuitenkin lyhyiksi, ellei keskuspankki pian lupaa rivakampaa reagointia inflaation alasuuntaisiin riskeihin, hän jatkaa.

Brotheruksen mukaan nykyinen liian kireä rahapolitiikka lisää riskiä tulevista nollakoroista.

– Mikäli talouskehitys horjuu turhan korkeiden korkojen alla, joutuu keskuspankki elvyttämään entistä enemmän korkoja laskemalla, jotta inflaatiokehitys saadaan nostettua takaisin vakaalle uralle. Hauraan taloustilanteen ja Donald Trumpin tuontitullien lisäksi matalia korkoja ajaa surkea syntyvyys, taapertava tuottavuuskehitys ja säästöjä kerryttävä varovaisuus, Brotherus huomauttaa.