Ekonomisti listaa viisi sijoitusvuoden suurinta riskiä

Osakemarkkinoilla vuosi on alkanut toiveikkaasti. Yhdysvaltain osakemarkkinoilla alkuvuosi on ollut vahva, kuten viime vuosikin. Korkosijoituksissa kehitys on ollut vaisumpaa. Sijoitusvuoden seuraavia askelia määrittävät talous, keskuspankit ja maailmanpolitiikka, arvioivat LähiTapiolan ekonomistit tiedotteessa.

Sijoittajien odotukset ovat korkealla, sanoo LähiTapiola Varainhoidon pääekonomisti Jari Järvinen.

Ekonomistien mukaan suotuisa sijoitusvuosi voi tyssätä viiteen riskiin.

– Osakkeiden arvostuksiin on leivottu aika isoja kasvuodotuksia sisään, etenkin Yhdysvalloissa. Jos talouskasvu ei yllä odotuksiin tai taittuu jopa laskun puolelle, pörssi voi nytkähtää alaspäin. Heiluntaa voidaan nähdä myös, jos inflaatio hidastuu odotettua hitaammin ja koronlaskut viivästyvät, pääekonomisti arvioi tiedotteessa.

Paljon riippuu myös geopolitiikasta: sota Ukrainassa jatkuu, ja tilanne Lähi-Idässä voi mennä huonompaan suuntaan.

– Lähi-idän tilanteen eskaloituminen voisi nostaa öljyn hintaa ja sitä kautta kiihdyttää inflaatiota. Vaikutukset voisivat näkyä myös rahoitusmarkkinoilla riskien uudelleenhinnoitteluna. Geopoliittisten riskien realisoituminen ei ole kuitenkaan historiallisesti tarkasteltuna aiheuttanut pidempikestoisia vaikutuksia rahoitusmarkkinoille.

Sijoitusmarkkinoita määrää myös vaalien supervuosi, jonka aikana yli neljä miljardia ihmistä suuntaa uurnille. Katseet kohdistuvat ennen muuta Yhdysvaltoihin, jossa äänestetään uudesta presidentistä marraskuussa.

– Trumpin mahdollinen paluu Yhdysvaltain presidentiksi voisi tarkoittaa muutoksia nykyiseen politiikkaan. Esimerkiksi finanssipolitiikan uudet protektionistiset painotukset ja mahdolliset muutokset ulko- ja turvallisuuspolitiikassa voisivat näkyä epävakautena ja epävarmuutena rahoitusmarkkinoilla. Historia kuitenkin osoittaa, että poliittisten suhdanteiden vaikutukset ovat jääneet lyhytkestoisiksi rahoitusmarkkinoilla.

Järvisen viides ja viimeinen riski liittyy sijoitusmarkkinoiden perusluonteeseen.

– Vuosi on vasta alussa ja sen aikana ehtii tapahtua paljon. Markkinat ovat luonteeltaan epävakaat ja pörssikurssit heiluvat enemmän kuin niiden taustalla olevat perustekijät. Lyhyellä aikavälillä fiilikset selittävät kurssivaihteluita, mutta pitkällä aikavälillä faktat määräävät markkinoiden suunnan. Tämä markkinadynamiikka korostaa oman sijoitussuunnitelman merkitystä. Riittävä hajautus ja sopiva riskiprofiili tuovat mielenrauhaa ja auttavat lyhyen aikavälin stressijaksoilla. Lisäksi se miten sijoittajana käyttäydyt, on tärkeämpää kuin se mitä tiedät.

Kovat odotukset, sitkeä inflaatio, kärjistyvät konfliktit, vallanvaihdokset ja sijoittajien hermoilu – jos riittävän moni näistä riskeistä selätetään, pääekonomisti näkee edessään kaikki eväät hyvään sijoitusvuoteen.