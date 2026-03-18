Ekonomisti KL:lle: Bensiinin hinta voi nousta vielä selvästi

Bensiinin hinta voi Iranin sodan vuoksi nousta jopa lähelle 2,5 euroa litralta, arvioi Suomen Yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malinen Kauppalehden Talousaamussa.

Kalleimmat 95-oktaanisen hinnat olivat tänään päälle 2,1 euron, esimerkiksi Espoossa.

Polttoaineiden kohonneet hinnat iskevät jo nyt moniin suomalaisyrityksiin.

– Jos tilanne voimakkaasti eskaloituisi ja pitkittyisi, voisimme nähdä vähän alle kahden ja puolen euron hintoja, mikä olisi tietysti käsittämättömän korkea ja vaikuttaisi nopeasti talouteen, Malinen ennakoi.

Malinen sanoi kuitenkin uskovansa, että Yhdysvallat pikemminkin pyrkii saamaan sodan nopeasti päätökseen.

Hormuzinsalmen sulkeutuminen näkyy paitsi öljyn hinnassa, myös muissa raaka-aineissa sekä rahtikapasiteetissa, hän muistutti.