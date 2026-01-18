Donald Trump on ekonomistin mukaan kuin kasakka – ottaa sen, mikä irti lähtee

Yhdysvaltojen presidentti on sydämeltään koulukiusaaja, jolle moraaliset kysymykset ovat toissijaisia, arvioi Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki viestipalvelu X:ssä.

Donald Trump ilmoitti lauantaina asettavansa helmikuun alusta lähtien Suomelle ja seitsemälle muulle Euroopan maalle 10 prosentin tullit. Syynä on maiden päätös lähettää sotilaita Grönlantiin, jonka liittämistä Yhdysvaltoihin Trump on tavoitellut. Kesäkuussa tullit nousisivat 25 prosenttiin ja ne poistettaisiin vasta, kun Grönlanti on liitetty Yhdysvaltoihin.

Kotamäen mukaan ensimmäinen tullien nosto vaikuttanee negatiivisesti suomalaisyrityksiin, mutta lyhyellä aikavälillä vaikutus ei ole silmäänpistävä. Myös kesäkuun nosto olisi negatiivinen, mutta niidenkin vaikutus jäisi lieväksi.

Pidemmällä aikavälillä negatiivinen vaikutus kasvaisi, kun markkinat sopeutuvat. Kotamäki sanoo, että suurempi vaikutus on kuitenkin poliittinen.

– Trump pelaa ilmiselvästi Kiinan ja Venäjän pussiin toiminnallaan. Hän luo railoa liittoutuneiden välille, täysin tarpeetta. Todellisia syitä voi vain spekuloida, Kotamäki sanoo.

– Ongelmallisinta asiassa on se, että Trumpin kiristys liittyy myös Ukrainaan.

Kotamäki huomauttaa, että riidan eskaloituessa Trump voisi hyvin todeta, että vähennetään pakotteita ja aletaan tekemään bisnestä Venäjän kanssa. Trump on flirttaillut asialla myös aiemmin.

Yhdysvaltain presidenttiä Kotamäki kuvaa sydämeltään koulukiusaajaksi, ja hänen toimintansa tämän suhteen on myös melko johdonmukaista. Moraaliset tai valtiolliset yhteistoiminnalliset kysymykset ovat hänelle toissijaisia.

– Trump on kuin kasakka. Hän ottaa sen, mikä irti lähtee, Kotamäki tiivistää.

Tilanne ei kuitenkaan ole niin synkkä, kuin miltä se aluksi vaikuttaa. Pääekonomisti muistuttaa, että Euroopalla on kaikki kyky auttaa Ukrainaa ja myös vastata Trumpin tulleihin muutenkin kuin myötähäpeää herättävällä matelulla.

Ongelmaksi nousee se, että tahtotila puuttuu.

– Mutta kun halua ei ole niin sitä ei ole. Puhetta kyllä tulee, Kotamäki tuskailee.

– Kuinka monta herätystä Eurooppa vielä tarvitsee, ennen kuin selkäranka oikeasti kasvaa?

Poimintoja videosisällöistämme

Lopuksi Kotamäki korostaakin uskottavan oman puolustuksen merkitystä. Kun kaikessa ei olla Yhdysvaltojen armoilla, voidaan myös Ukrainaa auttaa oikeasti ja kunnolla.

– Tällöin voidaan myös vetää punaisia viivoja länteen päin, Kotamäki muistuttaa.