Elinkeinoelämä puuttuisi työntekijöiden hyväksikäyttöön kovalla kädellä

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kannattaa ehdotusta työelämän kiskonnan säännöksistä, koska työntekijöiden hyväksikäyttöön on puututtava koventamalla lainsäädäntöä ja rangaistuksia. Työntekijöiden kiristyksessä, kiskonnassa ja ihmiskaupassa on kyse vakavasta rikollisuudesta.

Johtaja Ilkka Oksala toteaa, että EK on esittänyt jo vuonna 2020, että rikoslakiin lisättäisiin esitetyn kaltaiset säännökset.

– Olemme tyytyväisiä, että esityksemme on etenemässä. Hyväksikäytössä ei ole kyse pienestä erimielisyydestä tai palkkariidasta. Kyseessä ovat vakavat ja vastenmieliset toimet, jotka kohdistuvat yleensä ulkomaiseen työvoimaan.

Oksala sanoo, että lainvastaisesti ja epäeettisesti toimivat yritykset vääristävät kilpailua.

– Ne hyötyvät laittomasta kustannusedusta maksaessaan täysin alimittaista korvausta tehdystä työstä sekä laiminlyödessään räikeästi työnantajan velvollisuuksia. Tämä ei ole oikein rehellisesti toimivia työnantajia kohtaan.

Työryhmä esittää myös liiketoimintakieltoa ja telekuuntelua koskevien säännösten muuttamista siten, että niissä otettaisiin huomioon kiskonta ja törkeä kiskonta työelämässä.

Nämäkin ehdotukset ovat Oksalan mielestä kannatettavia.

– Suomen tulee olla hyvä työtekomaa myös ulkomaalaisille työntekijöille. Tämä on tärkeää myös siksi, että tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa, jotta hyvinvointiyhteiskuntamme säilyy elinkelpoisena. Suomalainen elinkeinoelämä toimii vastuullisen työelämän ja reilujen pelisääntöjen puolesta, hän sanoo.