”Eivät tunne sääliä” – IS: Tältä näyttää nuorisorikollisuus

Nuorten väkivalta- ja ryöstörikokset ovat raaistuneet ja rikoksia tehdään entistä enemmän. Rikokset ovat kasvussa pääkaupunkiseudun lisäksi myös muissa suurissa kaupungeissa, kuten Oulussa, Turussa ja Tampereella. Suurin osa rikoksista epäillyistä on poikia tai nuoria miehiä. Aiheesta uutisoi Ilta-Sanomat.

Viime aikoina on uutisoitu erityisesti Helsingin Lauttasaaressa tapahtuneista rikoksista. Aluetta on pidetty rauhallisena ja sitä on kuvailtu ”lintukodoksi” tai ”onnellisten saareksi”.

– Yksi meidän koulussa oleva, kenet me tiedetään, hakattiin täällä Lauttasaaressa. Häneltä varastettiin kaikki omaisuus, puhelin, kaikki mahdollinen, kertoo lehden haastattelema nuorisoporukka. He uskovat tekijöiden tulleen muualta Lauttasaareen.

Ryöstöjä tekevät pyrkivät saamaan haltuunsa erityisesti merkkivaatteita ja -laukkuja. Rikokset painottuvat alueille, joissa nuoret viettävät vapaa-aikaansa, kuten kauppakeskuksiin ja niiden liepeille.

– Kaveri oli yksin kadulla, ja hänellä oli vähän hienommat vaatteet yllään. Sitten tällainen nuorisojengi kävi hänen päälleen ja sai vietyä ilmeisesti takin yltä. Vartijat tulivat onneksi sitten väliin, kertoo lehden haastattelema Miska.

– Nykypäivän nuoret eivät myöskään tunne sääliä muita kohtaan. Kun he tekevät jotakin, he vain tekevät sen armoa tuntematta. Jos jollekin käy pahasti, eivät he välitä. Inhimillisyys on kadonnut kokonaan, hän jatkaa.

Myös vanhemmat ovat huolissaan lisääntyneestä ja raaistuneesta rikollisuudesta.

– Uskon, että tämä loppuu tai tästä puhutaan kunnolla, kun joku vahingoittuu vakavasti tai kuolee. Ajatus on kamala ja ahdistava, mutta valitettavasti realistinen. Olen etsimässä meille uutta asuntoa muualta, toteaa Ilta-Sanomien aiheesta tekemään kyselyyn vastannut vanhempi.