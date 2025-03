”Eiköhän siellä valmistella Suomen kantaa” – miinasopimuksesta irtautuminen taas esillä

Turvallisuuspolitiikkaan perehtynyt Charly Salonius-Pasternak uskoo Suomen olevan liikkumassa samaan suuntaan jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta irtautumiseksi, mitä Baltian maat ja Puola.

Kyseisten maiden puolustusministeriöt kertoivat tiistaina suosittavansa sopimuksesta vetäytymistä.

– Jos nyt yritän lukea rivien välistä huomioiden, miten Suomi on yleisesti nähnyt näitä asioita, niin eiköhän siellä valmistella Suomen kantaa, joka olisi vastaava. Ja ainakin Suomen ja Viron sotilasjohto ja poliittiset johtajat ovat keskustelleet tästä. Voi olla, että Puola ja Baltian maat halusivat nopeammin edetä kuin Suomi oli valmis, mutta näyttäisi siltä, että Suomi on menossa samaan suuntaan, kommentoi Nordic West Officen toimitusjohtajana tällä viikolla aloittanut Salonius-Pasternak asiaa Verkkouutisten Asiakysymys-videohaastattelussa.

Suomessa mahdollinen prosessi Ottawan sopimuksesta irtautumiseksi etenee kevään aikana, ja asiasta on tarkoitus käydä perusteellinen keskustelu niin hallituksessa kuin eduskunnassakin. Lopullisen päätöksen mahdollisesta irtautumisesta tekee eduskunta.

Puolustushallinto on selvittänyt kesästä lähtien jalkaväkimiinojen tarpeellisuutta. Ylen tietojen mukaan pääesikunnan tekemä selvitys jälkiväkimiinoista luovutetaan puolustusministerille tämän tai viimeistään ensi viikon kuluessa.

– Ja jos olen ymmärtänyt oikein, niin EU:ssakin asia ymmärretään oikein hyvin, toisin kuin ehkä kymmenen vuotta sitten, Salonius-Pasternak jatkaa viitaten jalkaväkimiinojen tarpeellisuuteen Suomen näkökulmasta.

Mikä on oma kantasi, pitäisikö Suomen vetäytyä Ottawan sopimuksesta?

– No, olen ehkä niin vanha, että sain koulutuksen kyseisen järjestelmän käyttöön ja onhan se tehokas. On nähty, että se on Ukrainassa tehokas. Eli jos Suomessa argumentoidaan, että nyt pitää vahvistaa puolustuskykyä, niin sehän on erittäin tehokas järjestelmä tai ase siihen, Salonius-Pasternak summaa.

