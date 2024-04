Tiistaina 16.4 2024 kokoomusjohtoinen oikeistohallitus ilmoitti tuloksista kehysriihineuvotteluista. Kun seurasin infoa sanoin spontaanisti ääneen ”eihän se näin pitänyt mennä”.

Olin mukana eduskuntavaalikampanjassa 2023 ja tein pitkän ja perusteellisen kampanjan. Aamusta iltaan olin toreilla, kauppojen edessä ja tein aktiivisen kampanjan somessa. Minusta meidän kokoomuslaisten viesti oli että laitetaan julkinen talous kuntoon, leikkaamalla ja talouskasvulla. Se me luvattiin. Sitä mitä emme luvanneet oli korottaa veroja. Näin ei pitänyt mennä, ja nyt kun kiristetään verotusta, niin koen että puolueeni ei pidä kiinni siitä mistä puhuttiin.

Voin kuvitella että moni nyt sanoo: Sture, ei pidä pissiä omaan telttaan. En pissi. Kuulun niihin kokoomuslaisiin, porvareihin, jotka vastustavat kaikkia veronkorotuksia. Syy on se että veroaste ja verotus on Suomessa ylikireää. Verotusta pitää alentaa, ei kiristää. Kyllä kokoomuksenkin pitää sallia kritiikkiä ja sisäistä keskustelua.

On tehty jo aikaisemmin kuuden miljardin euron sopeutukset. Se on oikein mutta riittämätöntä. Nyt tehtiin kolmen miljardin edestä sopeutusta, mutta se mikä meni väärin on että puolet tästä sopeutuksesta tehdään veronkorotuksina. Minusta koko potti, kolme miljardia, olisi pitänyt tehdä leikkauksina.

Edellä mainitun perustelen valtion budjetin rajulla kasvulla. Vuonna 2015 valtion budjetin koko oli noin 53 miljardia. Vuonna 2019 budjetin koko oli noin 55 miljardia. Tänä aikana oli vallassa Sipilän porvarihallitus joka hyvin sai valtion velanoton pienenemään. Kokoomuksella oli valtiovarainministerin salkku. Kun Rinne/Marin-hallitus pääsi valtaan budjetti 2020 paisui heti ja budjetin koko oli jo 67 miljardia. Vuonna 2022 budjetti oli 76 ja 2023 kokonaista 83 miljardia.

Vasemmistohallituksen aikana paisutettiin valtion budjettia velanotolla. Vuonna 2020 otettiin lisävelkaa 18 miljardia ja 2022 ja 2023 reippaasti yli 10 miljardia vuosittain. On siis käytetty ja käytetään vieläkin rahaa mitä meillä ei ole.

Minusta pitää palata valtion budjetin kokoon joka on alle 60 miljardia, eli 2019 tasolle. Suomi oli silloinkin ihan hyvä hyvinvointiyhteiskunta, kuten se oli vuonna 2015 kun valtion budjetin koko oli 53 miljardia. Minusta nykyinen hyvinvointiyhteiskunta on tullut tiensä päähän. Tätä emme pysty enää rahoittamaan. Pitää leikata pois vielä enemmän mitä nyt on tehty.

Me tarvitsemme ihan uuden hyvinvointiyhteiskunnan, back to basics, mitä me pystymme rahoittamaan, ilman veronkorotuksia, paljon alemmalla veroasteella kuin nyt. Minusta puolueeni kokoomus pitää aloittaa tämä sisäinen ohjelmatyö. Työryhmään ei kuitenkaan saa tulla eri sidosryhmien edustajia, koska silloin ei minusta mikään muutu, koska kaikki puolustavat omaa tonttia. Ei uskalleta tehdä tarvittavia uudistuksia ja luopua asioista. Minä ainakin aion itse tehdä tällaisen harjoituksen.

Lopuksi haluan sanoa, että olen pettynyt siihen, että kokoomus palasi malliin jossa sopeutuksesta tehdään puolet leikkaamalla ja puolet veronkorotuksista. En usko että kannattajat ovat tähän malliin tyytyväisiä. Eihän se näin pitänyt mennä!