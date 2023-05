Ei yhtään hyväksyttävää tarjousta – Advokaatti: Oikeudenkäyntien uudistus siirtyy vuosilla

Käräjäoikeuden todistajankuulemisten videointi oli tarkoitus aloittaa tämän vuoden alusta. Uudistus joudutaan kuitenkin siirtämään vuoteen 2025, kertoo Advokaatti.

Lykkäyksen syynä on videotallennejärjestelmän ja sen asennustyön kilpailutuksessa tapahtuva viivästys. Tallenteiden säilömiseen ja katseluun käytettävä sovellus on tarkoitus kehittää samaan aikaan asennuksen kanssa.

Järjestelmän avoin hankintamenettely keskeytettiin, sillä se ei tuottanut yhtäkään hyväksyttävää tarjousta.

– Meillä on yli 300 istuntosalia, jotka poikkeavat hyvin paljon toisistaan ja joissa on jo huomattava määrä olemassa olevaa tekniikkaa. Näiden kaikkien huomioon ottaminen sekä yhteensovittaminen on erittäin haastavaa, eikä Suomessa ole kovin montaa toimittajaa, jotka pystyvät viemään läpi tämän kokoluokan hankkeita, järjestelmän toimitusta koordinoivan Tuomioistuinviraston erityisasiantuntija Inka Grönqvist kertoo lehdelle.

Nyt hankintamenettely on vaihdettu neuvottelumenettelyyn. Aikataulutavoitteena on, että neuvottelut toimittajaehdokkaiden kanssa käydään kesän aikana. Päätös voitaisiin tällöin tehdä alkusyksystä.

Kun tallennemuutos on astunut voimaan, todistajien kertomukset videoidaan käräjäoikeudessa. Tällöin heitä ei kuulla hovioikeudessa ilman erityistä syytä.