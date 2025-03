”Ei yhdeksän miljardin leikkauksia kukaan tee salaa”

Kokoomuksen lääkärikansanedustajat, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet Mia Laiho ja Ville Väyrynen eivät allekirjoita SDP:n suunnalta tulleita syytöksiä, että hallitus pimittäisi leikkauksiaan.

Kokoomusedustajat muistuttavat, että valtaosa alueilla tehtävistä sote-säästöistä syntyy siitä, kun hyvinvointialueet yrittävät sopeutua Sanna Marinin (sd.) hallituksen rahoitusmallissa varattuun rahaan ja henkilöstön saatavuuteen.

– Kun (Petteri) Orpon (kok.) hallitus aloitti, oli Suomi nopeimmin velkaantuva maa EU:ssa. Hallitus on siivonnut edeltävien hallitusten sotkuja pian yhdeksän miljardin euron edestä. Näistä leikkauksista on puhuttu todella paljon julkisuudessa ja hallitus on toteuttanut kaikki toimensa avoimesti. Ei yhdeksän miljardin leikkauksia voi kukaan tehdä salaa, Väyrynen sanoo.

– Se mikä tässä on täysin pimennossa, on SDP:n uskottava vaihtoehto kestävälle talouspolitiikalle ja sote-rahoitukselle. Neliraajajarrutusta tosin tehdään varsin näkyvästi, hän lisää.

Laihon mukaan hallitus on kohdennetusti keventänyt hyvinvointialueiden tehtäviä, jotta rajallinen henkilöstö saadaan riittämään koko maassa.

– Nämä toimet ovat välttämättömiä, jotta alueet voivat keskittyä ydintehtäväänsä eli laadukkaiden sote-palveluiden tuottamiseen. Näitä toimia joudutaan jatkamaan vuonna 2026 ja myös tulevilla vaalikausilla. Hallitus ei pimitä mitään – päinvastoin, se tekee vastuullisia päätöksiä, joiden avulla voidaan kehittää sote-palveluja pitkällä aikavälillä, Laiho toteaa.

Hän muistuttaa hallituksen lisänneen sote-palveluiden rahoitusta tälle vuodelle 2,2 miljardia euroa.

– Hyvinvointialueiden rahoitukseen eli sote-palveluihin käytetään tänä vuonna 26 200 miljoonaa euroa eli melkein kolmasosa valtion budjetista. Orpon hallitus lisäsi sote-palveluiden rahoitusta tälle vuodelle 2200 miljoonaa euroa. Se on arvovalinta, kun huomioidaan, miten paljon monesta muusta on jouduttu sopeuttamaan, Laiho sanoo.

Väyrynen ja Laiho muistuttavat, että valtaosa alueilla tehtävistä sote-säästöistä syntyy siitä, että hyvinvointialueet yrittävät sopeutua Marinin hallituksen rahoitusmallissa varattuun rahaan ja henkilöstön saatavuuteen.

– Koko sote-uudistuksen tarkoitus oli, että laajemmilla hartioilla pystytään järjestämään asukkaiden palvelut ja hillitsemään kustannuksia. Hyvinvointialueet itse arvioivat, että tässä on pitkälti onnistuttu. Nyt kun SDP on oppositiossa, he tuntuvat kokonaan unohtaneen tämän tekemänsä uudistuksen, Laiho toteaa.

Väyrysen mukaan hallituksen tekemä ryhtiliike talouspolitiikan osalta on aivan välttämätön myös sote-palveluiden kannalta.

– Haluammehan rahoittaa sairaaloita, perusterveydenhuoltoa ja vanhuspalveluita kestävästi myös tulevaisuudessa. Se on rehellistä sanoa suomalaisille ääneen. Samaa ei voi sanoa SDP:n linjasta. Suomen lainanantajat ja luottoluokittajat eivät loputtomiin katsele pelkkää näköalatonta velkajuhlaa, Väyrynen toteaa.