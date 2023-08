”Ei voi neuvotella kriisistä, kun toisen tavoite on kriisi”

Kirjailija Garri Kasparovin mukaan kriisistä ei voi neuvotella sellaisen kanssa, jonka tavoitteena itsessään on kriisi. Hän viittaa Venäjän aloittamaan hyökkäyssotaan Ukrainassa.

Viime aikoina julkisuudessa on esitetty tietoja, joissa Kreml väittänyt, ettei Ukraina olisi valmis neuvottelemaan Venäjän kanssa.

– (Vladimir) Putin aloitti tämän sodan ja lisää jatkuvasti resursseja siihen. Ennen kuin hän häviää Ukrainassa ja hänen valtansa on uhattuna Venäjällä, tämä suunnitelma ei muutu, Kasparov kirjoittaa sosiaalisen median alusta X:ssä.

Hän huomauttaa, että itsevaltaiset johtajat tulevat aina lopulta eskaloitumaan.

– Heidän on tehtävä niin selviytyäkseen. Kaupunkien pommittamisesta lasten sieppauksiin, patojen räjäyttämiseen ja viljatoimituksista kaivoslaitoksiin. Ei ole mitään lepyttelyä tiellä turvallisuuteen. Sota on kuitenkin Putinin tavoite, joten sota on voitettava (Venäjää vastaan).

Kun tämä kaikki on tullut harvinaisen selväksi, Kasparovin mukaan on sekä moraalitonta että strategisesti typerää viivyttää kaiken mahdollisen tuen antamista Ukrainalle, jotta se voisi voittaa sodan.

– Putin eskaloituu niin kauan, kunnes hänet voitetaan.

🎯 You can’t negotiate a crisis in good faith with someone whose goal is the crisis itself. Putin started this war as a distraction from domestic disaster & more resources to plunder. Until he loses in Ukraine & his power is threatened in Russia, that calculation won’t change. https://t.co/uh7eQ9Xury

