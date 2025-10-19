Verkkouutiset

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapasi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Valkoisessa talossa. Seuraavaksi Trump Tapaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin. AFP / LEHTIKUVA / HANDOUT

”Ei Vladimir Putin halua rauhaa”

Europarlamentaarikko Mika Aaltola arvostelee tulevan Budapestin kokouksen lähtökohtia.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti torstaina tapaavansa Venäjän diktaattorin Vladimir Putinin Unkarin pääkaupungissa, Budapestissa. Tapaamisen tarkkaa ajankohtaa ei ole ilmoitettu julkisuuteen.

Tapaaminen on kirvoittanut runsaasti arvostelua. Tähän arvosteluun yhtyy myös europarlamentaarikko Mika Aaltola. Hän kommentoi viestipalvelu X:ssä Putinin todellisia aikeita kokouksen annin osalta. Aaltola ei usko Venäjän rauhanpyrkimysten aitouteen.

– Budapestin kokous olisi Venäjälle mahdollisuus loikata Euroopan ytimeen, ei rauhan, vaan vaikutusvallan takia, Aaltola toteaa.

Hänen arvostelunsa kohdistuu lisäksi Trumpin läheisiin suhteisiin Unkarin pääministeri Viktor Orbánin kanssa.

– Trumpin halu tukea Unkarin Orbánia vaalien lähestyessä tekee siitä poliittisen, ei rauhanomaisen eleen, Aaltola jatkaa.

– Ei Putin halua rauhaa, vaan valloituksia, hän summaa ajatuksensa.

Trumpin ja Putinin tapaamista edelsi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin tapaaminen Trumpin kanssa Valkoisessa talossa. Tapaamisen anti jäi Ukrainan tukemisen osalta ohueksi.

Aaltola kommentoi myös tätä tapaamista X-julkaisussaan. Hän on jakanut Puolan pääministeri Donald Tuskin julkaisun jossa hän toteaa, että tapaamisen jälkeen on yhä selkeämpää, että Euroopan on yhdistettävä omia voimiaan yhä voimakkaammin Venäjää vastaan.

– On selkeää, että Zelenskyi ei saanut Trumpilta paljoa, jos mitään, Aaltola sanoo.

