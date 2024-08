”Ei tarvitse enää olla välillä selvä” – tällaisia riskejä alkoholin kotiinkuljetuksessa nähdään

Lakiuudistus, jonka sallisi alkoholin kotiinkuljetuksen on lausuntokierroksella. Lausuntoja on antanut muun muassa jo osa hyvinvointialueista. Niiden mukaan uudistus voi johtaa alkoholinkulutuksen kasvamiseen ja alkoholin aiheuttamien haittojen lisääntymiseen.

Etelä-Karjalan hyvinvointialue huomauttaa, että vanhusikään on tulossa sukupolvi, joka on tottunut käyttämään alkoholia aivan eri tavalla kuin edeltävät sukupolvet. Kotiinkuljetus saattaisi lisätä ikäihmisten alkoholin kulutusta, kun sen ostamista varten ei tarvitse poistua kotoa.

Lisäksi lausunnossa pohditaan, miten toteutuu se hallituksen esityksen kohta, että alkoholia ei luovuteta päihtyneelle. Lausunnon mukaan kotiolosuhteissa asiaa on vaikeampi valvoa kuin myymälässä. Muutenkin Suomen erityispiirteenä on alkoholin juominen nimenomaan kotiympäristössä.

– Hallituksen esityksessä myös kuvataan hyvin sitä, että monella alkoholiongelmista kärsivällä alkoholijuomien hankinta on edellyttänyt ajokuntoisena olemista, mikä ei alkoholijuomien toimituksen myötä olisi enää välttämätöntä. Mikäli alkoholijuomien toimituksissa lain ehtojen täyttymistä ei kyetä riittävästi varmistamaan, on riski, että alkoholiriippuvuudesta kärsivien alkoholinkulutus lisääntyy, jos alkoholin hankintaa varten ei enää ole tarvetta olla välillä selvänä, Etelä-Karjalan hyvinvointialue katsoo lausunnossaan.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen mukaan erityisenä huolenaiheena esityksessä on ikärajavalvonta ja päihtymystilan arviointi sekä mikä vaikutus alkoholin kotitoimitukselle on sille ihmisryhmälle, jolla alkoholin kulutus on jo nyt ongelmakäyttöä. Keski-Uudellamaalla alkoholi ei lausunnon mukaan kuitenkaan ole ensisijainen haaste, vaan sen muodostavat huumeet ja sekakäyttö.

A-Kiltojen Liiton mukaan kotiinkuljetuksen vaikutukset alkoholin riskikulutukseen, lasten turvallisuuteen ja alaikäisten mahdollisuuteen hankkia alkoholia sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan määrään ovat huolestuttavia, vaikka valtaosa luonnoksessa esitettyjen lakimuutosten mahdollistamien alkoholin kotiinkuljetuspalvelujen käyttäjistä olisi kohtuukäyttäjiä.

Työterveyslaitos muistuttaa, että alkoholista aiheutuu työelämälle vuosittain 500–800 miljoonan euron kustannus ja työelämässä päihdeongelmaan puuttuminen on vaikeaa. Toisaalta etukäteen ei voida sanoa, paljonko muutokset mahdollisesti lisäisivät kulutusta, lausunnossa todetaan.

Hermannin viinitila kommentoi, että esitys veisi Suomen alkoholilainsäädäntöä modernimpaan suuntaan. Viinitilan lausunnon mukaan olisi tärkeää, että reilun kilpailun vuoksi myös käsityöläispanimot ja tilaviinimyymälät pääsevät toimitusluvan piiriin vähittäismyyntilupiensa mukaisesti. Muuten niiden asema markkinoilla heikentyisi verrattuna Alkoon ja kauppaketjuihin.

– On myös huomattava, että tällä hetkellä alkoholin ostaminen ulkomaisilta verkkokaupoilta on täysin mahdollista. Mikäli kotimaiset viinitilat eivät voi myydä tuotteitaan toimitusmyyntinä, tämä johtaa entistä enemmän viinitilausten siirtymiseen ulkomaisille toimijoille.

Hallituksen esitykseen voi antaa lausuntoja elokuun loppuun saakka. Lausunnoista kertoi ensin Iltalehti.