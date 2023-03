Ei merkkejä keväästä – näille alueille sataa puoli metriä lunta

Maaliskuun loppu etenee talvisessa säässä, kertoo Forecan tuore ennuste.

– Tällä viikolla säässä ei näy juuri merkkejä keväästä. Talvisen kylmä ilmamassa pitää Suomea otteessaan ja uutta lunta tulee paikoin jopa kymmeniä senttimetrejä. Lumisateet heikentävät laajalti myös ajokeliä jopa erittäin huonoksi.

– Lämpötilat pysyvät päivisinkin enimmäkseen pakkasen puolella, vaikka hetkellisesti ja paikoin voidaan käväistä juuri nollarajan yläpuolella, toteaa Forecan meteorologi Joanna Rinne.

Alkuviikon ennusteen mukaan suuressa osassa maata lunta tulee maanantaista keskiviikkoon 10–20 senttimetriä, mutta kaakossa ja paikoin idässä jopa 20–40 senttimetriä. Pohjois-Lapissa ja itäisessä Lapissa sekä paikoin maan länsiosassa kertymät jäävät alle 10 senttimetriin.

Eniten lunta näyttää viikon aikana kertyvän maan itäosaan.

– Matalapainetoiminta tuo Suomeen etelän puolelta lumisateita pitkin viikkoa. Jos kaikki maanantaina ennustetut sateet toteutuvat, maan itäosassa voi koko viikon aikana kertyä uutta lunta jopa puoli metriä, Rinne sanoo.

Maanantaina lumisadealue liikkuu maan etelä- ja keskiosaa pitkin hitaasti kohti pohjoista.

– Uutta lunta kertyy maanantaina maan etelä- ja keskiosassa 10–20 senttimetriä, runsaimmin Satakunnan sisämaasta Pirkanmaalle ja Hämeeseen ulottuvalla alueella. Pohjoisessa on poutaista ja laajalti aurinkoista, Rinne kertoo.

Pakkasta on maanantaina maan etelä- ja keskiosassa 1–5 astetta, Lapissa 5–10 astetta. Tiistain vastaisena yönä maan etelä- ja keskiosassa on pakkasta laajalti 5–10 astetta. Lapissa pakkasta on lähemmäs 20 astetta, paikoin jopa yli 30 astetta.

Tiistai-illan edetessä lumisateet runsastuvat maan itäosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

– Tiistain lumikertymä on ennusteen mukaan maan itäpuoliskolla jopa 10–15 senttimetriä, laajemmin maan etelä- ja keskiosassa 0–10 senttimetriä. Hangon seudulta pääkaupunkiseudulle lunta ei tiistaina enää juuri tule, Rinne ennustaa.