”Ei keskusteltavaa” – Ukrainan sotilaat tyrmäävät alueluovutukset

Ukrainalaiset sotilaat eivät lämpene alueluovutuksille tai Valkoisen talon rauhansuunnitelmalle, NBC uutisoi. Ukrainan rauhanprosessi on saanut äkillisiä käänteitä marraskuussa, kun Yhdysvaltojen ja Venäjän salassa laatima 28-kohtainen rauhansuunnitelma vuoti julkisuuteen viime viikolla. Venäjälle myötämieliseksi kuvailtu suunnitelma herätti huolta Ukrainan kohtalosta.

Ukraina ja Yhdysvallat ovat sittemmin neuvotelleet muutoksista suunnitelmaan, jonka uusi versio sisältää 19 kohtaa. Myös uutta suunnitelmaa on kuvailtu pitkälti Venäjän toivelistaa vastaavaksi, ja brittilehti Telegraphin mukaan Yhdysvallat on valmis tunnustamaan miehitettyjä ukrainalaisalueita venäläisiksi.

Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyin kertoi lauantaina viestipalvelu X:ssä ukrainalaisvaltuuskunnan olevan matkalla Yhdysvaltoihin keskustelemaan rauhanprosessin etenemisestä.

NBC:n haastattelemat, etulinjassa taistelevat ukrainalaissotilat eivät ole halukkaita antamaan periksi Venäjän vaatimuksille.

– Se ei ole suunnitelma, vaan antautumissopimus. Tästä ei ole mitään keskusteltavaa, haastateltu kersantti kommentti alkuperäistä rauhansuunnitelmaa.

Kersantti peräänkuuluttaa mahdollisten alueluovutusten kohdalla Ukrainan valtionjohdolta selitystä sille, miksi Ukrainan olisi luovuttava osia hallussaan olevista alueista Donetskissa. Hänen mukaansa on mahdollista, etteivät sotilaat noudattaisi epäreiluiksi koettuja rauhanehtoja.

– Jos selitystä ei tule, niitä ei tulla noudattamaan. Ei valtionjohdo istu juoksuhaudoissa, siellä ovat meidän poikamme. Heillä on oikeus päättää.

Sota-analyytikko Mykola Bielieskovin mielestää on selvää, että Donetskista vetäytyminen olisi armeijalle vaikea pala nieltäväksi.

– En aio spekuloida sillä miten vetäytymiskäskyyn suhtauduttaisiin, mutta ei sitä hyvin otettaisi vastaan, hän sanoo.

Monet haastatelluista sotilaista kuvailevat rintaman arkea raskaaksi. Erään sotilaan mukaan ”kuoleman pelko on jatkuvasti läsnä”. Vaikka maahan toivotaan rauhaa, eivät julkisuudessa väläytellut suunnitelmat saa sotilaiden tukea.

– Kukaan ei aio antaa periksi alueiden suhteen, sillä tämä on meidän maatamme ja me olemme täällä, ukrainalainen luutnantti sanoo.

Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine and head of the Ukrainian delegation Rustem Umerov, together with the team, is already on the way to the United States. Rustem delivered a report today, and the task is clear: to swiftly and substantively work out… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 29, 2025