Ei, ei ole totuuden aika

Ei, keskusta ja kokoomus eivät ole kaatamassa hallituksen esitystä luonnonsuojelulaiksi.

Ei, Sanna Marin ei ole esittänyt minipalkaksi 3000 euroa kuukaudessa.

Ei, Sauli Niinistö ei esittänyt kirjastojen lainauspalveluita maksullisiksi.

Väärät tiedot ja puolitotuudet elävät ja voivat hyvin. Poliitikko lausahtaa jotakin, joka hieman muutettuna ja/tai asiayhteydestään irrotettuna antaa mahdollisuuden väärin tulkinnalle. Aina ei edes ole kyse tästä, vaan sanotusta uutisoiva media oikoo mutkia ja uutisoi harhaanjohtavasti. Tämä ei tapahdu useinkaan itse tekstissä, vaan otsikossa, jonka tekijää kiinnostaa enemmän sillä saatava klikkausten tai lukijoiden määrä, kuin se, vastaako otsikko jutun sisältöä ja tosiasioita. En ymmärrä, että toimittajat näyttävät tähän suostuvan.

Media metsästää uutisia sosiaalisesta mediasta. Ainakin twitterissä tämä on noteerattu. Näyttää siltä, että eri puolueiden aktivistit ovat tämän tiedostaneet ja tekevät parhaansa ohjatakseen mediaa haluamilleen tulkinnoille. Tässä suruttomin toimija on ehdottomasti perussuomalaiset, mutta heidän viestinsä ei saa kovinkaan hyvin vastakaikua, koska harhautus on sen verran paksua ja läpinäkyvää.

Taitavammin toimii poliitikkojen avustajakaarti, niin sanotut kirjurit. Näitähän on nykyhallituksella historiallisen suuri määrä (fakta tarkistettu). Huomattavan moni näyttää käyttävän aikaansa sosiaalisessa mediassa, paitsi sen seuraamiseen, myös aktiiviseen kommentoimiseen, tyyliin kenen leipää syöt, sen lauluja laulat. Media tietää, että nämä ovat usein ajan tasalla ja tuoreen tiedon lähteillä. Jos hyvin sattuu, kirjurien päivityksistä voi saada uutisen, etenkin, jos unohtaa lähdekritiikin eikä lähde skuupin menettämisen pelossa tarkistelemaan.

Sosiaalinen media ohjaa muutenkin perinteisen median keskustelua. Se, mistä twitterissä voidaan päiväkaupalla mesota ei usein ole minkään maailman keskustelun aihe väestön ylivoimaisen valtaenemmistön keskuudessa. Se ei ole silti vailla yleissivistystä, vaikka ei tiedä, kuka on Gettomasa, mitä HS:n toimittaja piti osoituksena yleissivistyksen puutteesta. (Tämän tarkkuutta en tarkistanut).