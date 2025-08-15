Verkkouutiset

Ihmisiä ottamassa aurinkoa Kreikassa. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Ei aikaisia aamuja tai digilaitteita – Näin suomalaiset lomailevat

  • Julkaistu 15.08.2025 | 08:07
  • Päivitetty 15.08.2025 | 08:07
  • Matkailu
Kyselytutkimuksen mukaan eroja lomailutavoissa on myös pohjoismaiden välillä.
Suomalaiset tykkäävät nukkua lomalla pitkään, ilmenee matkatoimisto TUI Finlandin teettämästä kyselytutkimuksesta.

Lomatottumuksia selvittäneen kyselyn mukaan suomalaiset muuttavat käyttäytymistään lomaillessaan kotona olemiseen verrattuna. Eroja on myös pohjoismaiden välillä.

47 prosenttia vastanneista kertoi nukkuvansa lomalla ilman herätyskelloa, TUI kertoo tiedotteessa. Myös digivapaa lomailu kiinnostaa suomalaisia. 42 prosenttia vastaajista vietti enemmän aikaa läheistensä kanssa ilman digilaitteita verrattuna arkeen.

Ulkomailla osa suomalaisista ei kyselyn mukaan tykkää tehdä numeroa. 10 prosenttia vastaajista välttelee suomen puhumista silloin, kun vieressä on muita suomalaisia.

Kyselyn mukaan suomalaiset ovat myös sääntöuskovaisia. Aurinkoisissa lomakohteissa ollessaan vain alle 10 prosenttia suomalaisista myönsi varanneensa aurinkotuolin jättämällä siihen pyyhkeen.

TUI:n kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset osaavat myös käyttäytyä ruotsalaisia paremmin. Vain 4 prosenttia suomalaisista myönsi pissanneensa mereen, kun ruotsalaisista vastaava luku on 10 prosenttia.

