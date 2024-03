Eero Heinäluoma neuvottelemaan EU:n puolustusohjelmasta

Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd.) on nimitetty Euroopan parlamentin budjettivaliokunnan pääneuvottelijaksi EU:n uuteen puolustusteollisuusohjelmaan. Ohjelma on osa komission 5. maaliskuuta esittämää puolustusteollista strategiaa.

– Kyseessä on tarpeellinen avaus Ukrainan tukemiseksi ja eurooppalaisen puolustuksen lujittamiseksi. Viimeistään Venäjän aloitettua täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainaan, on tarve vahvistaa unionin turvallisuus- ja puolustuspoliittista roolia käynyt ilmeiseksi, Heinäluoma korostaa tiedotteessaan.

Puolustusteollisuusohjelman tarkoituksena on kannustaa jäsenmaita puolustusalan yhteishankintoihin ja tukea puolustusteollisuutta sen tuotantokapasiteetin nostamisessa. Tarkoitukseen ohjataan 1,5 miljardia euroa EU:n budjetista kaudella 2025-2027. Tärkeä osa ohjelmaa on Ukrainan kanssa tehtävän yhteistyön edistäminen puolustusteollisuuden elvyttämiseksi, jälleenrakentamiseksi ja nykyaikaistamiseksi.

– Summa itsessään on vielä vaatimaton, mutta sen merkitys on liikkeellepaneva ja käynnistävä. On tärkeää saada puolustusteollisuus vauhtiin investoinneilla ja tulevaisuudennäkymillä, sillä kuten mikä tahansa muukin ala, myös puolustusteollisuus tarvitsee näkymää siitä, mihin tilauskanta on menossa, Heinäluoma taustoittaa.

– Päävastuu hankinnoista on edelleen jäsenmaiden vastuulla, hän jatkaa.

Heinäluoma on aiemminkin ollut aktiivinen puolustusinvestointien osalta. Helmikuussa hänen ajamansa esitys tarkistaa Euroopan investointipankin (EIP) lainanantopolitiikkaa turvallisuus- ja puolustusinvestointien kasvattamiseksi tuli laajasti hyväksytyksi parlamentin täysistunnossa. Näin parlamentin suuri enemmistö asettui vaatimaan EIP:n kelpoisuusluettelon uudistamista niin, ettei kaksikäyttötuotteiden määritelmän ulkopuolelle lukeutuvia ammuksia ja muita puolustustarvikkeita enää suljettaisi pankin rahoituksen ulkopuolelle.

– On hienoa, että aloitteeni on saanut paljon tukea, ja nyt myös Suomi on liittynyt EU:n neuvoston jäsenmaiden joukkoon, joka ajaa eteenpäin ajatusta EIP:n roolin uudistamisesta. Ratkaisuja on tehtävä yhteistyössä, mutta tässä aloitteessa nähdään myös parlamentin ja yksittäisen mepin merkitys aloitteen liikkeellepanijana, Heinäluoma summaa.

Komissio on toimittanut EDIP-asetuksen lainsäätäjille (Euroopan parlamentille ja neuvostolle) tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti. Lainsäätäjät keskustelevat nyt asetusehdotuksesta sen hyväksymistä ja voimaantuloa silmällä pitäen.