Tämän vuoden eduskuntavaalien äänestysprosentti on 71,9, oikeusministeriö tiedottaa.

Edellisiin eduskuntavaaleihin verrattuna äänestysaktiivisuus on laskenut 0,2 prosenttiyksiköllä.

Vaalipiireittäin ahkerimmin vaaliuurnilla on käyty Helsingin vaalipiirissä, missä äänestysprosentti on 77,5. Seuraavaksi aktiivisinta äänestäminen on ollut Pirkanmaalla (73,6) ja Uudellamaalla (73,5).

Alhaisin äänestysprosentti on Ahvenanmaan vaalipiirissä, 59,9 prosenttia. Seuraavaksi alhaisin äänestysprosentti on Kaakkois-Suomessa (67,4).