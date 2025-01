Eduskunnan pylväiden puhdistus maksanut jo yli 17000 euroa, uusi rikosnimike

Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan eduskuntatalon pylväiden värjäämisestä. Epäillyt sotkivat eduskuntatalon pääovien pylväikköä punaisella värillä 25. syyskuuta.

Esitutkinnassa selvisi, että yhdeksän henkilöä saapui eduskuntatalon portaikolle tapahtuma-aikaan. Heti paikalle saapumisen jälkeen he ruiskuttivat jauhesammuttimilla punaista väriainetta eduskuntatalon pylväikköön.

– Väriaineella sotkettiin kahdeksan keskimmäistä pylvästä neljästätoista pylväästä. Väriainetta roiskui myös portaikkoon ja muualle rakenteisiin. Eduskunnan turvahenkilöstö keskeytti teon, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jari Korkalainen tiedotteessa.

Poliisi tutki tekoa törkeänä vahingontekona ja kokoontumisrikkomuksena.

Esitutkinnan aikana kävi ilmi, että asiassa on syytä epäillä myös rakennussuojelurikosta. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristövirasto teki poliisille tutkintapyynnön pylväiden sotkemisesta.

– ELY-keskuksen lausunnon mukaan teossa turmeltui rakennus, joka on suojeltu laissa rakennusperinnön suojelemisesta. Tämän vuoksi teon epäillään täyttävän myös rakennussuojelurikoksen tunnusmerkistön, sanoo tutkinnanjohtaja Korkalainen.

Poliisi otti paikalta kiinni 10 henkilöä, joista yhdeksän epäillään osallistuneen väriaineen ruiskuttamiseen. Yksi henkilöistä ilmoitti, että hän toimi tapahtumapaikalla yhteyshenkilönä.

Kiinniotetuista henkilöistä kuusi on Ruotsin kansalaisia ja neljä Suomen kansalaisia. Yksi Suomen kansalaisista oli alle 18-vuotias.

Pylväisiin ruiskutettua väriainetta on puhdistettu useita kertoja. Puhdistus- ja kunnostustyöt jatkuvat keväällä. Tähän mennessä puhdistus on maksanut 17216 euroa, ja kustannusarvio tulevan kevään puhdistus- ja kunnostuskustannuksista on 12000 euroa.