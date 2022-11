Duumanedustaja: Hyökkäykset ilmaisevat pyhää vihaamme Ukrainaa kohtaan

Venäläisen televisiokanava NTV:n propagandaohjelmassa Svoja pravda (”Oma totuutensa”) juontaja Roman Babajan esitteli karttaa, joka kuvasi Venäjän tekemiä ilmaiskuja Ukrainassa. Venäjällä nykyään käytettävissä kartoissa Ukrainalta on lohkaistu osaksi Venäjää Krimin lisäksi Hersonin, Zaporižžjan, Donetskin ja Luhanskin läänit.

– Katsokaa, se on vaikuttavan näköistä. Koko Ukrainan alue on iskujemme kohteena. Uutta on se, ettemme iske vain sähkö- ja lämpölaitoksia vastaan, vaan iskemme myös kaasuinfrastruktuuria vastaan. Tämä on selvä linja. On selvää, mihin tämä saattaa johtaa Ukrainassa, hehkutti Babajan.

Duuman varapuhemiehen, liberaalidemokraattista puoluetta edustavan Boris Tšernyšovin mukaan kyseessä ovat ”kostoiskut”.

– Nämä kostoiskut ovat ilmentävät vihaamme, pyhää vihaamme. He tulevat olemaan ilman kaasua, valoa ja ilman mitään. Koska jos Kiovan hallinto valitsee sotarikollisten tien, tulee heidän jäätyä ja mädäntyä siellä.

Kysyttäessä ”pitääkö myös tavallisten ihmisten jäätyä ja mädäntyä” vastasi Tšernyšov seuraavasti:

– Tavallisten ihmisten tulee lähteä kaduille ja tehdä loppu [Volodymyr] Zelenskyin natsihallinnosta!

Sietämättömät olosuhteet ukrainalaisille

Moskovassa maanpaossa joulukuusta 2015 lähtien eläneen entisen ukrainalaispoliitikon Vladimir Oleinikin mukaan Ukrainassa vallitsee ”uhrisyndrooma”, kuten ”keskitysleireillä kaasukammioihin menneillä”. Hänen mukaansa ukrainalaiset ovat ”alistuneita” eivätkä nouse kapinaan.

Oleinikin mukaan Venäjä pyrkii Ukrainan siviili-infrastruktuuria vastaan tekemillä iskuillaan houkuttelemaan maata rauhanneuvotteluihin.

– Pitäisi sanoa, kenen syytä tämä on, eikä vain syyttää kaikesta Venäjää. Nyt Venäjä on pakotettu näihin toimiin. Joinain viikkoina on jo enemmän yrityksiä neuvotella ja joinain vähemmän. Länsimaat ovat jo alkaneet puhua paljon pehmeämmin.

Propagandisti Sergei Strokan taas ihmetteli, missä ovat Ukrainan venäläismieliset voimat.

– Kansan tulee nousta kapinaan, mutta ihmiset pelkäävät. Kuka nousee? Missä ovat venäläismieliset poliitikot? Tiedätte heidän nimensä, eikö? He piilottelevat jossain. Eivät he kaikki ole vankilassa. Heidän tulee löytää kansalaisrohkeutensa. Antaa heidän vallata kadut. Babuškatko lähtevät konetuliaseita vastaan?

Saksassa asuva ja vaikuttava Vladimir Sergijenko taas katsoi humanitaarisen katastrofin olevan paras keino Ukrainan alistamiseksi.

– Heidän infrastruktuurinsa tuhotaan minimaalisin siviiliuhrein, mutta heidän elinolosuhteensa talvella muuttuvat sietämättömiksi, ambulanssit eivät toimi, vanhukset ja lapset kuolevat.

Sergijenkon haaveena on, että ukrainalaiset pakenevat ”Eurooppaan lämmitettyihin jumppasaleihin” ja Zelenskyi soittaa Saksan liittokansleri Olaf Scholzille.

– ’Scholz, muistatko kun sanoit, ettet tunnusta neuvotteluja Ukrainan ja Venäjän välillä. Katso, väestöni pakenee, emme selviä talvesta. Keskustelkaamme ehdoista, joilla olemme valmiita hyväksymään de facto antautumisen’, kuvitteli Sergijenko ja lisäsi:

– Tämä tulisi sanoa ääneen, eikä meidän tule sitä häpeillä: antautuminen saadaan aikaan aiheuttamalla siviileille sietämättömät olosuhteet.

Keskustelun yhteenvetona juontaja Babajan lausui, että Venäjän tulee jatkaa iskuja ukrainalaisiin siviilikohteisiin ja laajentaa iskukohteiden määrää.

– Tavalla tai toisella ne edesauttavat voittoamme. Meille voitto on ehdottoman välttämätöntä. Jos ukrainalaiset aloittavat neuvottelut, eivät ne millään tavalla tule päättymään hyvin meidän kannaltamme. Toisaalta ei ole yhtään tahoa, johon Venäjän hallitus tai kansa voisi luottaa. Valtiomme tuhoaminen on heidän olemassaolonsa ainoa tarkoitus. Voimme selvitä tästä ainoastaan voimalla.